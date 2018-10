VIDEO: Skupina Nocadeň predstavuje novú skladbu Domino

Na archívnej snímke skupina Nocadeň. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Nová pieseň Domino, ktorú košická skupina Nocadeň predstavila v septembri, sa dočkala oficiálneho vydania. Pesničku, ktorá sa už krátko po svojej rádiovej premiére zaradila medzi najhranejšie domáce skladby, môžu fanúšikovia už nájsť aj na všetkých dostupných digitálnych službách. TASR informovala Renáta Tomášová z českej vydavateľskej pobočky Warner Music.uviedol pre médiá gitarista Róbert Kopina.Na emotívnej piesni, ktorej leitmotívom je podľa slov lídra kapely a speváka Rasťa Kopinu nádej, pracovala kapela počas leta. Skladba pritom predstavuje Nocadeň v trošku inom, netradičnom svetle.približuje spevák Rasťo Kopina.Okrem Domina pritom skúšali a nahrávali i ďalšie pesničky, ktoré by spolu s čerstvou novinkou mali byť základom nového albumu. Ten by mohol uzrieť svetlo sveta už budúci rok. Dovtedy však Nocadeň fanúšikov ešte niekoľkokrát poteší. Na jeseň ich napríklad čaká dvojica špeciálnych koncertov, 18. októbra v Bratislave a 26. októbra v Košiciach.dodáva Rasťo.Skupinu Nocadeň založili bratia Rasťo a Robo Kopinovci v roku 1997. Debutový eponymný album vydala v marci 2000. Po ňom nasledovali štúdiové nahrávky Slová už nevravia nič (2001), Katarzia (2003), Nestrieľajte do labutí (2006) a Ikony (2008). V roku 2015 sa po dlhšej prestávke vrátila na hudobnú scénu s albumom Pozemskí astronauti, na ktorom spolupracovala s dvojnásobným držiteľom americkej ceny Grammy Vladom Mellerom. Pochádzajú z neho hity ako Havran, V nás či Papierové kone. Kapela má okrem toho na konte aj výberovky Retrospektíva (2006), Introspekcia (2017) a live album Nocadeň v divadle (2018).