Video: Slafkovský prispel gólom k triumfu Montrealu nad NY Rangers 5:4 pp (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na pondelok v zámorskej NHL gólom k triumfu Montrealu nad New Yorkom Rangers 5:4 po predĺžení. Na ľade strávil 18:25 min a na bránku hostí vyslal dve strely. Tomáš Tatar vsietil štvrtý gól v sezóne, jeho New Jersey však prehralo s Ottawou 1:2. Tridsaťštyriročný útočník bodoval v druhom stretnutí za sebou, po 43 dueloch má na konte 11 bodov (4+7).



Slafkovský v 53. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal zápas do predĺženia. Strelu Colea Caufielda vyrazil Jonathan Quick iba na hokejku slovenského krídelníka, ktorý zaznamenal šiesty presný zásah v sezóne. O zisku dvoch bodov pre Canadiens rozhodol v 64. minúte Patrik Laine, ktorý po akcii Kaidena Guhleho s Jakeom Evansom dorazil puk do odkrytej bránky. Montrealu patrí v tabuľke Východnej konferencie deviate miesto, na ôsmy Columbus stráca bod.





Tatar vyrovnal proti Ottawe na priebežných 1:1. V 35. minúte potiahol útočnú akciu po ľavej strane, prihral Curtisovi Lazarovi, ktorý mu puk vrátil pred bránku a slovenský krídelník zblízka na dvakrát prekonal Antona Forsberga. Bol to jeho prvý gól od 24. novembra, keď skóroval do siete Washingtonu. Senators však dokázali strhnúť víťazstvo na svoju stranu, rozhodol o ňom v 43. minúte obranca Arťom Zub. Tatar nastúpil vo štvrtom útoku "diablov", odohral 11:02 minúty a vyslal dve strely na bránku. Ottawa potvrdila stúpajúcu formu, dosiahla piate víťazstvo zo šiestich duelov, naopak Devils prehrali štvrtý zápas za sebou.

výsledky NHL:



Montreal - New York Rangers 5:4 pp /za domácich Slafkovský 1+0/, Dallas - Detroit 4:1, New Jersey - Ottawa 1:2 /za domácich Tatar 1+0/

Štatistiky Slovákov v základnej časti - líder Slafkovský má 25 bodov





Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 20. januáru 2025:

1. Juraj Slafkovský (Montreal) 43 6 19 25 -8 55 16



2. Martin Pospíšil (Calgary) 45 2 11 13 +1 62 66



3. Tomáš Tatar (New Jersey) 43 4 7 11 -2 40 12



4. Martin Fehérváry (Washington) 46 1 10 11 +8 41 17



5. Erik Černák (Tampa Bay) 41 0 10 10 +11 33 23



6. Šimon Nemec (New Jersey) 9 0 1 1 -2 9 4



7. Samuel Honzek (Calgary) 5 0 0 0 -1 6 2







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Individuálne štatistiky - MacKinnon je líder so 73 bodmi





Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 20. januáru 2025:

1. Nathan MacKinnon (Colorado) 47 17 56 73



2. Leon Draisaitl (Edmonton) 45 33 36 69



3. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 42 21 47 68



4. Connor McDavid (Edmonton) 43 20 45 65



5. Mitch Marner (Toronto) 47 14 50 64



6. Mikko Rantanen (Colorado) 47 25 38 63



7. Kyle Connor (Winnipeg) 47 26 34 60



8. Jack Eichel (Vegas) 45 11 45 56



9. Jack Hughes (New Jersey) 49 18 37 55



10. Travis Konecny (Philadelphia) 47 21 33 54



............................................



166. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 43 6 19 25



375. Martin POSPÍŠIL (Calgary) 45 2 11 13







najlepší strelci: 1. Draisaitl 33 gólov, 2. Mark Scheifele (Winnipeg), Sam Reinhart (Florida), Brayden Point (Tampa Bay) a William Nylander (Toronto) po 27, 6. Connor 26, 7. Rantanen 25, 8. Cole Caufield (Montreal) 24, 9. Rickard Rakell (Pittsurgh) 22, 10. Jake Guentzel (Pittsburgh) 23