ManCity je znovu v top štvorke Premier League, Guardiola: Sme späť

Futbalisti Manchestru City sa po viac než mesiaci prebojovali medzi najlepšiu štvoricu anglickej Premier League a podľa trénera Pepa Guardiolu je obhajca titulu späť vo forme. Citizens v nedeľnom stretnutí deklasovali domáci Ipswich Town 6:0.





Úradujúci štvornásobný anglický šampión mal od konca októbra obrovskú krízu. Do 26. decembra zvíťazil len v jednom z trinástich zápasov vo všetkých súťažiach, trikrát remizoval a utrpel až deväť prehier. V Premier League klesol na siedmu priečku a v Lige majstrov figuruje na 22. mieste, len o bod nad nepostupujúcou 26. pozíciou. Zmena nastala od konca decembra, v uplynulých piatich dueloch zaznamenalo City štyri triumfy a remízu. "Sme naozaj spokojní. Sme späť v mnohých veciach, ktoré tento tím definovali v poslednom desaťročí, v uplynulých rokoch. Hráčov to naozaj teší, veľmi si to zaslúžili," tešil sa Guardiola.Jeho mužstvo na pôde nováčika jednoznačne dominovalo. "Všetko bolo naozaj dobré. Boli sme veľmi agresívni a na lopte sme boli svižnejší, rýchlejší, múdrejší. Z pochopiteľných dôvodov je najdôležitejší výsledok, ale aj to, že hráči si uvedomili, kto sme. Zistili sme, že keď to urobíme, vieme byť tímom, ktorý si užíva to, čo robí," dodal španielsky kouč. City sa posunulo na štvrté miesto tabuľky o skóre pred Newcastle. Na lídra tabuľky Liverpool stráca 12 bodov, druhý Arsenal a tretí Nottingham majú šesťbodový náskok.Nedeľný triumf Citizens režíroval Phil Foden, ktorý strelil dva góly a na ďalší prihral Mateovi Kovačičovi. Po zmene strán sa presadili Jeremy Doku, Erling Haaland a James McAtee. "Samozrejme, veľmi sa teším, že som sa opäť zapísal na výsledkovú listinu. Pre moje sebavedomie je to naozaj dobré. Tiež som však rád, že tím zaznamenal vonku šesť gólov. Dúfam, že na tom teraz môžeme stavať, udržať si momentum a naďalej víťaziť," uviedol Foden pre klubový web.Dvadsaťštyriročný krídelník si v uplynulých štyroch zápasoch pripísal päť gólov a dve asistencie. Jeho dôležitosť si uvedomuje aj Guardiola, ktorý by bol rád, keby Angličan zostal v tíme počas celej kariéry: "Nemal by odísť. Môže byť mužom jedného klubu a dokončiť svoju kariéru tu. Vo svojom veku strieľa veľa gólov, má mnoho štartov, asistencií, pracovnú morálku. Jeho najväčšou kvalitou je, že góly má vo svojej krvi, kostiach i mysli. V okolí šestnástky myslí na to, že zaskóruje. Nie je ľahké to nájsť." Foden má so City podpísaný kontrakt do roku 2027. Rovnako bol na tom nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý v piatok podpísal novú zmluvu na deväť a pol roka.Ipswich utrpel druhú ligovú prehru za sebou a po 22 zápasoch v tabuľke figuruje na zostupovej 18. priečke. "Bol to pre nás bolestivý zápas, o tom niet pochýb. Súper bol oproti nám po všetkých stránkach príliš silný. Prvých 27 minút to šlo dobre, mohli sme dať prvý gól. Ale po prvom góle sa ich sebavedomie a kvalita dostali na úroveň, s ktorou sme si nemohli poradiť. Bol to naozaj ťažký deň," povedal tréner Kieran McKenna podľa DPA.