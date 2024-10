Video: Sláma vo filme Koniec sveta rozpráva o odovzdávaní skúseností

Vzťahy v rodine a medzigeneračné vzťahy sú veľká ľudská téma a podľa českého režiséra Bohdana Slámu sa k nej treba stále vracať. Vo filme Koniec sveta sa však filmár vrátil aj k téme okupácie Československa v roku 1968 napriek tomu, že je v českej kinematografii viackrát spracovaná.





"Príbeh je o vzťahu vnúčika a jeho dedka, o odovzdávaní životných skúseností, a to sa môže odohrávať na pozadí akejkoľvek historickej udalosti, tu to bol z logiky príbehu a autora rok 1968," povedal Sláma (Divoké včely, Venkovský učitel, Baba z ľadu). Na dramatické udalosti augusta ´68 sa v jeho novom počine pozerá divák očami malého chlapca a prostredníctvom záležitostí, ktoré "rieši" malý hrdina so svojím starým otcom.Scenár k rodinnej dráme o detskom hrdinovi Tondovi, citovo zložitej bytosti, a jeho starom otcovi, ruskom šľachticovi, kultivovanom človeku s pestrým a dramatickým životným príbehom, napísal Ivan Arsenjev. Nesúrodá dvojica spoločne vzdoruje ťažkým časom roku 1968.Sláma priznáva, že ho scenár zaujal práve tým, ako v ňom autor vykreslil vzťah medzi chlapcom a jeho dedom. "Zaujal ma aj tým, že starý otec svojsky odovzdáva životnú skúsenosť chlapcovi, a v závere príbehu si Tonda tú skúsenosť spracuje a vracia láskavosť starého otca jemu samotnému," dodal režisér.Tonda je drobný chlapec so zápalom priedušiek. Keď sa teda jeho rodičia v lete 1968 vyberú s jeho starším bratom na výlet do Paríža, má smolu. Musí zostať na čerstvom vzduchu na chate v Jizerských horách pod dohľadom starého otca. Prázdninové spolužitie, o ktoré Tonda nestál, zmení noc z 21. na 22. augusta. Starý otec má čo robiť, aby svojho vystrašeného vnuka upokojil. Snaží sa ho posilniť a napriek pohnutým časom do neho vložiť niečo dobré, obohatiť jeho dušu. Učí ho francúzštine, dobrému stolovaniu a predovšetkým nevzdávať sa.Režisér priznáva, že Miroslav Krobot bol jeho prvou voľbou pre postavu starého otca a pre herca bolo zaujímavé, že išlo o iný druh postavy, než je zvyknutý hrať. "Pretože Mirka Krobota poznajú diváci vo výborných a veľmi komických postavách muža s kamenným pohľadom. Ale ako poznám Mirka, je to láskavý človek so zmyslom pre humor a dosť aj emotívny. Snažili sme sa, aby tieto jeho divákom skryté vlastnosti boli vo filme vidieť," uzavrel Sláma.





Film Koniec sveta je kinách od 26. septembra.