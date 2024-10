Nela Pocisková predstavila nový album Cesta

Speváčka a herečka Nela Pocisková predstavila v piatok 4. októbra nový štúdiový album, ktorý dostal názov Cesta. Dala si tak darček priamo v deň 34. narodenín.





Album ponúka štrnásť piesní, sú nimi Bez teba, Prvá posledná, Nie som zlá, Jeden šansón o dvoch umývadlách, Magnet, O pomoc volám, Taký krásny koniec leta, Vajb, Nepoviem, Najbližší, Pravda, Dnes je to o mne, Len nám dvom a Svet stromov. Štyri z nich už vydala na singloch."Ja som sa po materskej chcela vrátiť ako speváčka. Ale dostala som ponuku na televízny seriál. Zistila som ale, že pri dvoch malých deťoch a sedemnástich dňoch na pľaci sa nedokážem venovať hudbe toľko, čo by som chcela a z troch mesiacov nahrávania vzniklo tri a pol roka. Takže chcem ešte využiť čas, ktorý mi ešte ostáva, aby som naspäť nabehla do toho spievania, pretože to je moja najväčšia vášeň," povedala pre TASR speváčka."Keď som sa začala vracať z materskej, stretla som Andreja Hrušku a Sama Hošeka na jednej akcii a tí sa ma pýtali, prečo nerobím vlastné veci, tak sme si povedali, že poďme to vyskúšať. Začali sme spolupracovať so Zuzkou Mikulcovou, ktorá je úžasná autorka a interpretka. Napísala mi prvé tri veci, ten proces prebiehal ďalej a posledné tri veci som si napísala sama, takže aj v tom je to cesta k sebe. S albumom by sme chceli ísť medzi ľudí, a preto sme si pripravili štyri koncerty po Slovensku," dodala.Rodáčka z Bratislavy, narodená 4. októbra 1990, mala štrnásť, keď hrala a spievala hlavnú postavu Katky v muzikáli Neberte nám princeznú na Novej scéne. Spolu s Kamilom Mikulčíkom reprezentovala Slovensko na Veľkej cene Eurovízie v Moskve v roku 2009 s piesňou Leť tmou. V ankete OTO za rok 2011 získala ocenenie ako speváčka roka. Účinkovala v televíznych seriáloch, najnovšie v seriáli Nemocnica. V júni 2023 nahrali s Richardom Autnerom duet Len nám dvom. Jej partnerom je Filip Tůma, 6. júna 2016 sa im narodil synček Hektor Tůma, 2. apríla 2018 dcéra Liana.