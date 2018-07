VIDEO: Slávnostnú omšu v Levoči celebroval kardinál Gerhard L. Müller

Na snímke veriaci počúvajú kázeň počas slávnostnej odpustovej svätej omše na Mariánskej hore v Levoči 8. júla 2018. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Levoča 8. júla (TASR) - Na Mariánskej hore v nedeľu slávnostnou odpustovou svätou omšou vyvrcholila najstaršia východoslovenská púť. Celebroval ju emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller. Zúčastnili sa na nej desiatky tisíc veriacich.Kardinál v úvode poďakoval v slovenčine za pozvanie. Označil to za mimoriadnu poctu pre svoju osobnosť. Jeho kázeň z nemčiny prekladal generálny vikár Anton Tyrol, v slovenskom jazyku ju prečítal spišský diecézny biskup Štefan Sečka.uviedol.vyslovil v závere kázne.Podľa moderátora púte Jozefa Lapšanského kardinál v homílii označil Máriu za vzor a prototyp našej viery.pokračoval. Müller v kázni podľa jeho ďalších slov zdôraznil,Podľa Lapšanského predpokladajú, že počas víkendu prišlo na Mariánsku horu k Bazilike Navštívenia Panny Márie odhadom do 500.000 ľudí. Na Levočskú púť prichádzajú každoročne desaťtisíce veriacich z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Mnohí z nich absolvujú desiatky kilometrov aj na bicykloch, alebo do Levoče prídu pešo. Prítomná bola aj väčšia skupina pútnikov z Rumunska. Na slávnosti sa zúčastnili aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ďalší zástupcovia štátnej správy či samosprávy.Celý odpustový týždeň (1. až 8. júla) sa na Mariánskej hore niesol v znamení modlitieb, mariánskej úcty, pokánia a zmierenia. Podľa Lapšanského počas neho zaznamenali enormný záujem veriacich nielen o sväté omše, ale aj o spoveď.Najviac pútnikov prichádza do Levoče práve počas víkendu. Po otváracej sobotňajšej (7.7.) svätej omši nasledovala svätá liturgia východného obradu, koncert, mariánske meditácie či modlitby svätého ruženca. O polnoci sa uskutočnila pontifikálna svätá omša s eucharistickou poklonou s procesiou a pobožnosťou krížovej cesty.Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska, a korene mariánskeho kultu tu siahajú až do 13. storočia. Dosiaľ najväčšia púť z pohľadu návštevnosti sa konala za prítomnosti pápeža Jána Pavla II. v roku 1995, keď Mariánsku horu navštívilo asi 650.000 pútnikov.