Sudcovia zadržali Le Penovej strane dvojmiliónový štátny príspevok

Na snímke Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 8. júla (TASR) - Francúzski sudcovia vyšetrujúci údajné zneužitie prostriedkov EÚ krajne pravicovou stranou Národné zhromaždenie (RN) zablokovali tomuto politickému subjektu, dlho známemu ako Národný front (FN), dva milióny eur, ktoré mal dostať ako príspevok za hlasy získané vo voľbách. Oznámila to v nedeľu šéfka strany Marine Le Penová a justičné zdroje.Le Penovej strane, ktorá sa tento rok premenovala v rámci snáh zbaviť sa názvu spájaného mnohými voličmi s rasizmom a antisemitizmom, mali v najbližších dňoch vyplatiť zo štátneho rozpočtu 2,35 milióna eur. Ide o takmer polovicu zo štátneho príspevku vo výške 4,5 milióna eur, ktoré mala tento rok dostať.Vyšetrujúci sudcovia však rozhodli, že zmienený podiel z príspevku bude zadržaný počas vyšetrovania obvinení tejto strany zo zneužívania financií Európskeho parlamentu, uviedla Le Penová vo vyhlásení.Politička a jej spojenci to vnímajú ako ohrozenie samotnej existencie strany, keďže nebude môcť uhrádzať mzdy, prenájom a iné prevádzkové náklady. Le Penová dokonca označila rozhodnutie zadržať príspevok zapre RN.Podľa Le Penovej hrozí strane platobná neschopnosť od konca augusta. Hovorca RN Sébastien Chenu však povedal, že finančné záväzky strana nebude môcť spĺňať už od 15. júla.vyhlásil pre agentúru Reuters.Parížska prokuratúra od decembra 2016 vyšetruje podozrenia, že asistenti europoslancov Národného frontu, platení z prostriedkov EP, v skutočnosti vykonávali prácu pre túto stranu vo Francúzsku. EP vlani odhadol, že takto neoprávnene zinkasovali celkovo asi päť miliónov eur. Le Penová a jej strana tieto obvinenia popierajú.Le Penová sa vlani dostala do druhého kola prezidentských volieb, v ktorom ju porazil centrista Emmanuel Macron. Spolu so siedmimi ďalšími kandidátmi vtedy ešte Národného frontu ju zvolili za poslankyňu parlamentu.