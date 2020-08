Video: Slovák zomrel v roku 2018 belgickej cele. Záznam ukázal, že s ním policajti brutálne zaobchádzali

Súdny spis súvisiaci so smrťou slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 v nemocnici po niekoľkých dňoch v kóme, do ktorej upadol po potýčkach s políciou na letisku v Charleroi, je stále predmetom vyšetrovania. Uviedla to v stredu tlačová agentúra Belga s upozornením, že rodina zosnulého trvá na obvinení, že sa stal obeťou policajného násilia.



Jozef Chovanec (39) bol zatknutý 23. februára 2018 na letisku Charleroi, keď sa dostal do potýčky s letiskovou políciou. Podľa správ belgických médií sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.



Policajti ho odviedli do záchytnej cely na letisku, kde podľa pôvodných správ si spôsobil sebapoškodzujúce údery, čo si vyžiadalo opätovný zásah polície v snahe ho upokojiť. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.



V stredu však viaceré belgické médiá upozornili na videozábery, podľa ktorých sa situácia odohrala ináč. Na záberoch z priemyselnej kamery vidieť, ako jeden z policajtov hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi zadržaného Slováka a smejú sa z nacistického pozdravu ich kolegu. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali J. Chovanca po dobu 16 minút.



"Blokovanie pľúc nášho klienta po dobu 16 minút, to nie je normálne," cituje Belga právnika Lennerta Dierickxa, ktorý zastupuje rodinu zosnulého Slováka.



Príbuzní obete podali občianskoprávnu žalobu na súde v Charleroi. Prokurátora v Charleroi v stredu potvrdila, že tento prípad je stále predmetom vyšetrovania, ktoré by sa však malo blížiť ku koncu. Vyšetrujúci prokurátor potvrdil, že vypočutí boli všetci policajti, ktorí sa zúčastnili na zásahu proti J. Chovancovi.



Podľa agentúry Belga sa príbuzní obete - viac ako dva roky po tomto incidente - sťažujú na pomalý postup belgickej justície. Belgické úrady upozornili, že viaceré úkony súvisiace s trestným stíhaním boli pribrzdené koronakrízou.



Letisko Charleroi medzitým vyjadrilo ochotu stať sa v tomto súdnom spore občianskou stranou. Hovorca letiska spresnil, že vedenie si je vedomé negatívnych reakcií, ktoré na verejnosti vyvolali videozábery s "neprijateľným" policajným zásahom, a preto vymenovalo svojho právnika, ktorý bude na súde zatupovať záujmy letiska.

Násilie voči Slovákovi na letisku pobúrilo aj valónskych politikov



Kauza úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 po potýčkach s políciou na letisku vo valónskom meste Charleroi, nabrala v Belgicku už aj politický rozmer. O prípad sa začala zaujímať frankofónna Socialistická strana (PS), najsilnejší politický subjekt v tomto belgickom regióne.



Tlačová agentúra Belga vo štvrtok uviedla, že PS požiadala federálneho ministra vnútra Pietera De Crema, aby objasnil okolnosti, ktoré viedli k úmrtiu cestujúceho na letisku Charleroi po zásahu letiskovej polície.



V stredu viaceré belgické médiá upozornili na videozábery z priemyselnej kamery, na ktorých vidieť ako jedna z policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi zadržaného Slováka a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali J. Chovanca po dobu 16 minút.



"Aj mňa šokovali zábery šírené médiami. Takéto správanie je neprijateľné. Keďže ide o federálnu políciu pod vedením ministra vnútra, žiadam ho, aby objasnil túto udalosť," uviedol vo štvrtok predseda PS Paul Magnette.



V rovnakom duchu zareagoval aj predseda valónskej strany Nezávislí federalistickí demokrati (DéFI) Francois De Smet, ktorý upozornil, že incident z letiska Charleroi ide proti princípom právneho štátu. Pre samotnú políciu je podľa neho nevyhnutné, aby sa veci uviedli na pravú mieru.