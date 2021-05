Video: Špinavec či farizej. Suja sa v parlamente dostal do konfliktu s Matovičom a oblial ho vodou

27.5.2021 -

Grendel vykázal Suju

Suja odmietol odísť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) prerušil schôdzu do 17:30. Dôvodom je konflikt ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) s nezaradeným poslancom Miroslavom Sujom.V slovnej výmene zazneli slová ako „špinavec" či „farizej". Suja následne Matoviča oblial pohárom vody so slovami „takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky."Grendel po prestávke povedal, že považuje za krajne neprijateľný prejav akýchkoľvek fyzických útokov v pléne Národnej rady SR (NR SR).„Dávame istý príklad ľuďom, ktorí nás sledujú a tento príklad považujem za neprijateľný," zdôraznil. Suju vykázal z rokovacej sály. Odvolal sa pritom na paragraf 32 odsek 2 rokovacieho poriadku.Ten hovorí o tom, že predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania.„Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni," píše sa v rokovacom poriadku.Predniesol aj časť, ktorá hovorí o tom, že ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec narušil poriadok na schôdzi parlamentu, odporučí NR SR, aby mu uložila pokutu do výšky 2 000 eur.Ak poslanec opakovane naruší poriadok na schôdzi v čase do jedného roka od uloženia pokuty za narušenie poriadku na schôdzi, mandátový a imunitný výbor odporučí NR SR, aby mu uložila pokutu do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom za narušenie poriadku na schôdzi.Suja odmietol opustiť rokovaciu sálu. Grendel schôdzu opäť prerušil a zvolané bolo grémium.