Mesto Poprad ponúka ako prvé na Slovensku možnosť požičať si elektrický skúter

Doklady sa overujú na diaľku

Helma je vo výbave

Ľudia musia dodržiavať predpisy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2021 - Poprad sa stal prvým mestom na Slovensku, v ktorom spustili službu zdieľaných elektrických skútrov. V meste ich je zatiaľ desať. V budúcnosti chce samospráva ponuku rozšíriť aj o 30 elektrických bicyklov.Doteraz mesto v spolupráci s dvoma súkromnými spoločnosťami poskytovalo službu zdieľaných bicyklov a elektrokolobežiek.Vo štvrtok k dvom stovkám pribudlo ďalších tridsať kolobežiek. Pre domácich a návštevníkov sú dopravné prostriedky k dispozícii od dnešného dňa.K využitiu služby skútrov budú záujemcovia, podobne ako v prípade elektrických kolobežiek, potrebovať aplikáciu.Pri registrácii musí užívateľ dokladovať, že je držiteľom občianskeho preukazu a vodičského oprávnenia a má viac ako 18 rokov.„Po overení týchto dokladov, ktoré sa realizuje na diaľku, bude používanie účtu na požičanie skútra odblokované,“ vysvetlil Peter Blaas, riaditeľ spoločnosti, ktorá službu zabezpečuje.Každé vozidlo je vybavené helmou v zadnom kufri motorky a jednorazovými hygienickými návlekmi na tvár.Šoféri by mali jazdu na elektrických skútrov ukončovať pri nabíjacích staniciach. Nie je možné s nimi jazdiť po chodníkoch či na miestach, kde sa pohybujú chodci.„V meste sme sa dohodli, že budeme intenzívne pokračovať v zelenej energii, a toto do toho zapadá,“ poznamenal primátor mesta Anton Danko.Od zavedenia zdieľaných elektrických kolobežiek sa však v meste stalo niekoľko nehôd. Primátor avizoval, že plánuje stretnutie aj s políciou. Vyzvať chcú najmä mladých, aby sa pri jazde na zdieľaných kolobežkách správali zodpovednejšie.„Vytypujeme zóny v meste, kde bude aj obmedzená rýchlosť. Na displeji sa tomu, kto prevádzkuje kolobežku, ukáže, že v danom území bude môcť ísť maximálnou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu. V priebehu budúceho týždňa pripravíme zoznam ulíc,“ informoval primátor.V súčasnosti je totiž maximálna rýchlosť kolobežiek 25 kilometrov za hodinu.„Dohodli sme sa na bezpečnostných opatreniach. Je už len na ľuďoch, aby to dodržiavali, pretože my nemôžeme robiť policajtov na každej ulici. Rodičia si musia urobiť poriadok s deťmi, aby dodržiavali predpisy a aby sa všetci zodpovedne správali,“ dodal DankoSystém zdieľaných bicyklov funguje v Poprade už tretí rok po sebe. Rovnakú službu ponúka aj susedné mesto Svit. Ide o prvý takzvaný medzimestský bikesharing na Slovensku. Koncom apríla spustila samospráva aj spomínanú službu zdieľaných elektrických kolobežiek.