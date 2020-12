Video: Spisovateľ Jozef Banáš má koronavírus má COVID-19. Do nemocnice ho odviezla sanitka

Spisovateľ Jozef Banáš sa nakazil koronavírusom. Informovali o tom spoločne jeho dcéra Adela a zať Viktor Vincze na sociálnej sieti. "Kamaráti, venujte tri minúty svojich životov tomuto videu nakrútenému včera večer po tom, čo pozitívneho Adelkinho otca odviezla na Kramáre sanitka. Ukážte video vašej rodine, ktorá chystá veľké návštevy. Alebo ho pustite známym či kamarátom, ktorí stále neveria alebo pochybujú. Jeden z pochybovačov totiž leží odvčera na kyslíku," napísal moderátor k videu.

Jozef Banáš totiž koronavírus spochybňoval a na túto tému viedol so svojím zaťom a dcérou niekoľko debát. Obe strany však rešpektovali svoje názory navzájom.

"Otec desať dní ležal, kým ho neodviezli. Mal aj problémy so žalúdkom, nechcel piť, nechcel jesť. Absolútne to nie je bežná chrípka. Môj otec chrípku za dva dni poriešil. Môj otec je fit, na nič sa neliečil, neberie žiadne lieky. Kedykoľvek by bol schopný odbehnúť aj polmaratón. Na svoj vek 72 rokov je fit. Zrazu nebol schopný pomaly sa nadýchnuť, aj keď išiel na záchod. Prišla pre neho sanitka, ľudia v skafandroch, ktorých neskutočne obdivujem, za to, čo robia. Nič iné sme s otcom pred tým neriešili, iba koronu. Asi viete, že mal na koronu iný názor. Nie sme pánmi úplne všetkého, už to prosím všetci začnite brať vážne," povedala Adela vo videu.

Pre neustálych pochybovačov dodala, že nikto je za to nezaplatil a prosí ľudí, aby to začali konečne brať vážne. Moderátorka tiež s veľkou ľútosťou povedala, že oboch rodičov nakazila práve ona.

Pred pár dňami aj ona prekonala COVID-19 s miernymi príznakmi. Ťažšie príznaky mal práve jej manžel, ktorého potrápili aj štyridsiatky teploty. "Pre mňa je to o to náročnejšia psychologická skúsenosť, lebo ja som nakazila oboch mojich rodičov len preto, že som doma nemala rúško a veď ja sa stále priebežne testujem," povedala.

"Je to vlastne rovnaká situácia, aká čaká väčšinu rodín cez tieto sviatky. Prídu domov medzi svojich a cítia sa bezpečne a toto môže byť výsledok," dodal Viktor.