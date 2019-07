Video: Sting na turné My Songs postavil na nohy Bratislavu

Britský hudobník Sting hrá skladbu "Every Breath You Take". Foto: TASR/AP Britský hudobník Sting hrá skladbu "Every Breath You Take". Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júla – Sting je znova na cestách, pod názvom My Songs vydal 24. mája štrnásty štúdiový album. Ponúka na ňom 15 známych hitov v nových aranžmánoch. Nový album sa rozhodol predstaviť aj na veľkom turné, ktoré aj dostalo názov Sting My Songs Tour 2019. Jednou zo zastávok bola poslednú júnovú nedeľu slovenská metropola.



Gordona Matthewa Thomasa Sumnera, tak znie jeho civilné meno, privítalo zaplnené hľadisko Zimného štadióna Ondreja Nepelu už pri príchode na pódium. A nadšení diváci nešetrili potleskom do rytmu piesní aj počas celého koncertu. Ako by si pre istotu priniesli aj náhradné dlane.



Sting ponúkol 22 piesní vrátane troch prídavkov. Začal hitom Message in a Bottle z albumu Reggatta de Blanc, vydaného v októbri 1979 so skupinou Police, ďalšími boli If I Ever Lose My Faith in You zo štvrtého sólového albumu Ten Summoner's Tales, vydaného v marci 1993, známy hit Englishman in New York, song z druhej platne Nothing Like the Sun, ktorý vydal v októbri 1987. Pri tejto skladbe sa prvýkrát chytá aj publikum a pomáha spievať refrén. Nasledovali skladby If You Love Somebody Set Them Free, Every Little Thing She Does Is Magic, Brand New Day, Spirits in the Material World, Seven Days, hádam najväčší sólový hit Fields of Gold, Waiting for the Break of Day, Shape of My Heart, Wrapped Around Your Finger, Walking on the Moon, So Lonely, Desert Rose, Roxanne, Demolition Man, Can't Stand Losing You a na záver najväčší hit z éry Police Every Breath You Take z piateho a záverečného albumu Synchronicity z júna 1983, po ktorom sa trojica „policajtov“ rozišla.



Veľmi rýchlo zbehla pol druhá hodina a fanúšikom sa domov ešte ísť nechcelo, čo potvrdili potleskom postojačky. Odmenou im boli tri prídavky, všetky tri z éry skupiny Police, King of Pain, Next to You a Fragile. Bratislava si dala čiarku za ďalší príjemný hudobný večer.



Sting a jeho technické nároky si vystačili s klasickým pódiom, na ktorom mala dosť miesta sprievodná kapela, nepreháňali to ani so svetlami a efektmi, možno by sa zišla veľkoplošná obrazovka s bližšími zábermi na muzikantov. Nebola, možno na budúce. Playlist zostavil z hitov Police aj sólovej dráhy, snažili sa čo najviac priblížiť k originálu, ktorý poznáme z platní a cédečiek. Sám protagonista, napriek úsmevom a reakciám na ohlas publika pôsobil miestami trocha profesorským dojmom. Jeho o dvanásť rokov starší kolega Tom Jones to desať dní pred ním na koncerte v neďalekej AXA aréne riadne rozpálil. Sting možno šetrí energiu na dlhé turné, z Bratislavy jeho cesta povedie do Budapešti, kde koncertuje 2. júla a dva dni nato v rakúskom Grazi. Jeho aktuálne turné ráta celkom 58 koncertov, začal ho 28. mája v Paríži a ukončí až 2. novembra v poľskom Krakove.

Sting (*2.10.1951, Wallsend, Newcastle) bol v januári 1977 spoluzakladateľom skupiny Police, v ktorej spieval a hral na basovej gitare. Rok nato vydali debutový album Outlandos D'Amour. Ďalšie dva albumy Regatta De Blanc (1979) a Zenyatta Mondatta (1980) viedli anglický rebríček. Rozišli sa v roku 1986, vydali päť štúdiových albumov, v hitparáde mali celkom 18 skladieb, z nich päť sa dostalo na prvé miesto. Prvou hitparádovou jednotku bola v septembri 1979 skladba Message In a Bottle. Na sólovej dráhe bol prvým album The Dream of the Blue Turtles. Vydal štrnásť štúdiových albumov, najnovším je práve My Songs.





Sedemkrát sa predstavil na Slovensku. Prvým bolo vystúpenie 12. marca 2000 v Bratislave, potom 21. júna 2006 na štadióne Artmedie v rámci Broken Music Tour. Do Bratislavy sa vrátil tretíkrát 29. júna 2011 v rámci Symphonicity Tour 2010/2011. Štvrtý koncert absolvoval v Košiciach 17. novembra 2012, piaty v Bratislave na ZŠ Ondreja Nepelu v sprievode symfonického orchestra 29. júna 2016. Šiestykrát prišiel do Bratislavy spolu so Shaggym, na Bratislavskom hrade uviedli 26. júna 2018 spoločný koncert v rámci Sting & Shaggy: The 44/876 Tour. K siedmemu koncertu patrí dátum 30. júna 2019.



