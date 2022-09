VIDEO: Strieborný olympijský medailista v snoubordingu Židek údajne pilotoval malé lietadlo, ktoré spadlo pri Bytči

Strieborný olympijský medailista v snoubordingu Radoslav Židek pilotoval podľa portálov TV Markíza a TV JOJ malé lietadlo, ktoré spadlo v utorok v katastri Petrovíc v okrese Bytča. Pri havárii sa zranili dvaja muži, previezli ich do nemocnice na ošetrenie.







Na miesto havárie malého lietadla, ktoré následne začalo horieť, vyslali podľa polície všetky záchranné zložky. "Oboch mužov previezli do nemocnice na ošetrenie. Príčina pádu je nateraz v štádiu vyšetrovania," informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Informáciu o páde lietadla prijali zdravotnícki záchranári na tiesňovej linke 155 o 18.28 h. "Na pomoc sme okamžite vyslali záchranárov. Zraneného, ktorý utrpel popáleniny 2. stupňa, však ešte pred príchodom posádky svedkovia udalosti naložili do auta a smerovali s ním do nemocnice. Posádka ho od nich prevzala, ošetrila ho a previezla do nemocnice," povedala pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Malé lietadlo spadlo v utorok v katastri Petrovíc v okrese Bytča. Pri páde sa zranili dvaja muži. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Na miesto havárie malého lietadla, ktoré následne začalo horieť, vyslali podľa polície všetky záchranné zložky. "Oboch mužov previezli do nemocnice na ošetrenie. Príčina pádu je nateraz v štádiu vyšetrovania," doplnila polícia. Na snímke trosky lietadla na mieste nehody. Petrovice, 6. septembra 2022.

Foto: TASR - Erika Ďurčová

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline prijali podľa hovorkyne Lenky Zátekovej jedného z účastníkov nehody lietadla: "Muž utrpel popáleniny tváre, horných a dolných končatín a popáleniny pokrývajú 30 percent povrchu jeho tela. Pacient je stabilizovaný, pri vedomí, absolvoval všetky nevyhnutné vyšetrenia. V celkovej anestézii mu náš tím zdravotníkov momentálne ošetruje popáleniny na operačnej sále oddelenia úrazovej chirurgie."Štyridsaťročný Židek získal striebro v snoubordkrose v Turíne 2006 a stal sa prvým slovenským medailistom na zimných olympijských hrách v ére samostatnosti.

Malé lietadlo spadlo v utorok v katastri Petrovíc v okrese Bytča. Pri páde sa zranili dvaja muži. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Na miesto havárie malého lietadla, ktoré následne začalo horieť, vyslali podľa polície všetky záchranné zložky. "Oboch mužov previezli do nemocnice na ošetrenie. Príčina pádu je nateraz v štádiu vyšetrovania," doplnila polícia. Na snímke trosky lietadla na mieste nehody. Petrovice, 6. septembra 2022.

Foto: TASR - Erika Ďurčová