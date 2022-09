mBank ako prvá banka na Slovensku zvirtualizovala celé portfólio platobných kariet

Ako na to?

7.9.2022 (Webnoviny.sk) -mBank ako moderná digitálna banka podporuje trend bezkontaktných platieb pomocou smart zariadení a reaguje aj na zvyšujúci sa počet klientov, ktorí sa už úplne dokážu zaobísť bez plastovej karty. "Napríklad v júli tento rok klienti mBank na Slovensku zrealizovali 24 % všetkých bezhotovostných transakcií u obchodníkov bez prítomnosti plastovej karty. Každý mesiac, navyše, podiel takýchto platieb rastie o približne 0,8 až 1 percentuálny bod," hovorí Martin Podolák, riaditeľ produktovej a procesnej divízie mBank Slovensko a Česká republika.Ako jediná na slovenskom trhu ponúka mBank všetky dostupné typy mobilného platenia ako Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i najnovší Xiaomi Pay a s virtuálnou kartou teraz odpadá aj posledná nutnosť nosiť v peňaženke plastovú kartu. Ak sa klient rozhodne mať platobnú kartu už len vo virtuálnej podobe, zmizne mu posledná fyzická pripomienka banky, ktorú doma má. "Veríme, že ide o ďalší zásadný krok ku kompletnej digitalizácii bankovníctva. Blížime sa ku koncu platobných kariet ako ich poznáme dnes," vysvetľuje Martin Podolák.S virtuálnymi kartami môžu klienti platiť plnohodnotne všade tam, kde sú zvyknutí - u svojich obľúbených obchodníkov aj na internete a to pohodlne, bez starostí a navyše udržateľne, bez produkovania nadbytočného plastového odpadu. Medzi ďalšie benefity, ktoré vychádzajú z povahy karty patrí napríklad to, že sa dá používať okamžite, nemusí sa čakať na jej fyzické doručenie poštou, nedá sa stratiť a nikto vám ju neukradne."V mBank sledujeme, že stále viac našich klientov postupne upúšťa od potreby vlastniť plastovú platobnú kartu. Väčšina terminálov na Slovensku a v Európe je bezkontaktných a vďaka plnohodnotným virtuálnym platobným kartám klientom ubudne aj množstvo starostí. Digitálne karty si navyše priamo v mobilnej aplikácii alebo internet bankingu môžu len niekoľkými kliknutiami okamžite zablokovať či obnoviť a nemajú s tým spojené žiadne náklady. Svoje financie tak majú neustále pod kontrolou," informuje Michal Staněk, produktový manažér platobných kariet mBank.O virtuálnu kartu si budú môcť požiadať všetci noví klienti priamo pri zakladaní účtu. Túto možnosť budú mať aj súčasní klienti, ktorí si požiadajú o novú kartu, napríklad z dôvodu straty či odcudzenia tej pôvodnej, alebo pokiaľ predtým žiadnu platobnú kartu nemali. Pre ostatných, ktorí majú platnú svoju pôvodnú plastovú kartu a chceli by si ju preniesť už len do virtuálnej podoby, bude táto jednoduchá zmena už čoskoro k dispozícii priamo v mobilnej aplikácii a internet bankingu. Stačí, keď vyplnia žiadosť, ktorú nájdu v sekcii Produkty v časti Karty.Vďaka virtuálnym kartám klienti mBank na Slovensku pomôžu ušetriť stovky kilogramov plastu ročne, desiatky tisíc papierových obálok a veľké množstvo spotrebovanej farby pri tlači. Plastové karty k slovenským klientom navyše cestujú priemerne viac ako tisíc kilometrov a počas tejto cesty sa vyprodukuje nemalé množstvo emisií CO2. Virtuálna karta je tak aktuálne nielen najmodernejšou, ale aj najekologickejšou voľbou.Informačný servis