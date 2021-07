Video: Tohtoročné prázdniny odpálili Robert Burian a Robo Papp skladbou Zvládneš to sám

Na skladbe Zvládneš to sám pracovali takmer rok a výsledok stojí za to. Novinka je letná, romantická aj motivačná, ako stvorená do horúceho a slnečného dňa. A aj do toho daždivého.

„Roba Pappa som registroval už roky ako skvelého hudobníka a speváka. Minulý rok po jednom vystúpení som ho oslovil. Robo súhlasil a pustili sme sa do toho,“ povedal Robo Burian. „Už o pár dní som sa ráno zobudil s nápadom na pesničku, ktorý som rýchlo nahral na telefón. Len tak s gitarou a poslal som ho Robovi, ktorý sa hneď pustil do produkcie. Jemu sa páčil môj nápad a mne sa páči, čo s pesničkou urobil on,“ prezradil Robo Papp.

Robert Burian feat. Robo Papp - Zvládneš to sám:

„Naše spoločné plány, ako aj mnohým iným, skomplikovala pandémia. No všetko zlé je na niečo dobré. To, že výroba trvala dlhšie, bolo napokon vysoko pozitívne. Všetci, ktorí sme usilovne pracovali na tejto skladbe sa tešíme, že ju môžeme predstaviť. Veríme, že prinesie radosť a pozitívnu energiu. Aj názov ‚Zvládneš to sám‘ hovorí za všetko. Každý z nás, ak naozaj chce, zvládne čokoľvek,“ dodáva producent R. Burian.

Novinku Zvládneš to sám nahrávali v štúdiu u jedného z najlepších slovenských muzikantov a dnes už aj člena skupiny Desmod Zoliho Tótha a o finálny zvuk sa postaral samotný Robert Burian. Videoklip už bol v rukách Roba Pappa. „Námet a scenár som pripravil s manželkou Veronikou, ktorá v klipe aj účinkuje a je krásna,“ povedal spevák a dodal: „Réžiu, kameru a strih mal na starosti Peter Bálent, ktorý odviedol vynikajúcu prácu. K modernej pesničke s ‚dnešným‘ zvukom sme chceli nakrútiť videoklip v retro štýle. Mal som tak možnosť šoférovať kabriolet z 50. rokov aj americký karavan z 80. rokov. Zo šoférovania oboch kúskov som mal celý deň poriadny stres, keďže sa jedná o kusy, ktoré sa nedajú ľahko nahradiť.“

Robert Burian a Robo Papp tento rok opäť vystúpia v rámci podujatia Slovak Food Truck Fest a novinka Zvládneš to sám určite nebude chýbať.