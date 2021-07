Video: Topfest 2021 po ročnej prestávke ponúkol parádnu atmosféru

Konečne, povedali si fanúšikovia rockovej hudby a namierili svoje cesty tento víkend do jazdeckého areálu Banát v obci Častkovce v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde rozbalil svoj hlavný stan festival Topfest.



Fanúšikovia prichádzali už od piatkového dopoludnia (2. 7.). Urobili dobre, pretože na uvítanie ich čakala kontrola potvrdení o negatívnom teste na nový koronavírus. Kto ho nemal, musel test absolvovať priamo pred vstupom do areálu. Odmenou za trpezlivosť a státie v rade im boli dva dni dobrej hudby, keď pre protiepidemické opatrenia mali viac ako ročnú prestávku na týchto obľúbených podujatiach. Akceptovali aj to, že bolo iba jedno koncertné pódium, a tak prestávky medzi jednotlivými kapelami sa predĺžili.



Mladší aj dospelejší fanúšikovia si zaspievali, zatancovali aj zaskákali pri piesňach Marianna či Obchádzka skupiny Heľenine oči, pri skladbách Ľudia v pohybe či Na Havaj punkovej formácie Zóna A, V piatok podvečer aj Život skupiny Hex, ktorá spolu s fanúšikmi poslala hit Keď sme sami do muzikantského nebíčka spevákovi Ďuďovi Dudákovi. Ohlas mala aj revivalová skupina Queenie a najmä hity I Want To Break Free a Radio Ga Ga skupiny Queen. Poldruha hodinový set skupiny Kabát nemal jedinú minútu, keď by si fanúšikovia mohli oddýchnuť. Záver patril punkovej kapele Inekafe, v playliste boli aj skladby Záverečná a Všetky piesne sveta. K výbornej atmosfére prispeli aj skupiny No Control, Bijouterrier, Smola a Hrušky, Konflikt, Horkýže Slíže, Los Brados či Sematam.





„Rok a pol sme nehrali a toto je naše prvé vystúpenie po tak dlhej dobe, veľmi sme sa na Topfest a fanúšikov tešili. Škoda, že počet návštevníkov je limitovaný, nabudúce to už snáď bude bez obmedzení. Pripravujeme letné turné Cirkus Kabát a chystáme vydanie nového cédečka,“ povedal na pódiu líder kapely Kabát Josef Vojtek.

Na archívnej snímke spevák kapely Kabát Josef Vojtek.

Foto: TASR - Martin Palkovič

„Keď ľudia pred pódiom reagujú na tvoje piesne, to je úplne iný svet, spievajú, tancujú. To je ako droga a nás to veľmi teší. Dôležité je, aby sa ľudia nebáli prísť na koncerty, nech nesedia doma. Leto máme natlačené, potvrdených máme päťdesiat koncertov," uviedol pre TASR líder kapely Heľenine oči Martin Mihalčin.„My sme už doteraz odohrali päť akcií, sme nesmierne radi, že sa opäť hrá, opäť stoja kapely na pódiách a nie sú zalezené v on-line štúdiách. Vidíme to na tých ľuďoch, že im to neskutočne chýbalo. Sme veľmi radi, že ľudia sú normálni, že sa správajú zodpovedne, ako by sa v tomto čase mali správať,“ doplnil za kapelu Hex pre TASR Yxo Dohňanský.