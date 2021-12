Video: Tomáš Bezdeda má novú vianočnú pieseň Krásne a veselé

Slovenský spevák Tomáš Bezdeda vydal vo štvrtok 2. decembra, v deň svojich narodenín, novú vianočnú pieseň. TASR o tom informovala Andrea Turčina z manažmentu speváka.





"Najprv som sa snažil zložiť muziku na kamarátov text, ale veľmi mi to nešlo a zrazu som zistil, že skladám úplne inú pesničku so svojím textom. Tak vznikla vianočná skladba Krásne a veselé, z ktorej sa veľmi teším pretože milujem Vianoce," priblížil Bezdeda.Atmosféru Vianoc v piesni dotvoril v spolupráci s producentom Adamom Kurucom a detským speváckym zborom zo SZUŠ BRIOSO v Žiline pod dirigentským vedením Moniky Bažíkovej. "Mal som obavy, či to vôbec stihneme nahrať s detským zborom, ktorý som mal v hlave a presne som vedel, ako by mal znieť," priznáva 36-ročný spevák.Skladbu sa napokon podarilo nahrať dva dni pred lockdownom. Stihli k nej natočiť aj videoklip. Účinkuje v ňom detský zbor i Tomášova kapela (Boris Lettrich - bassgitara, Peter Miháľ - bicie)."Nech aspoň trochu vylepší túto zvláštnu dobu, v ktorej žijeme. Veľmi sa z novej skladby teším a poteším sa, ak aj vám trochu zlepší náladu a pripomenie, že sa blížia Vianoce," odkázal Bezdeda svojim fanúšikom na sociálnej sieti.