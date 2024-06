Video: V Justičnom paláci v Bratislave horelo, hlásia zraneného

Hasiči zasahovali v nedeľu večer pri požiari v bratislavskom Justičnom paláci. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči. Upozornil na to portál noviny.sk s tým, že sa tam mal podpáliť väzeň.



"Požiar úmyselne spôsobila väznená osoba, ktorá bola umiestnená sama na cele. Vzhľadom na to, že v danej veci prebieha šetrenie, nebudeme sa bližšie vyjadrovať," spresnila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská. K požiaru cely prišlo v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, ktorý sídli v zadnej časti Justičného paláca.



Na mieste zasahovali záchranári. "Operátor tiesňovej linky 155 vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci k 59-ročnému mužovi, ktorý utrpel popáleniny prvého a druhého stupňa na vrchnej časti tela. Po prvotnom ošetrení bol pri vedomí posádkou transportovaný do nemocnice v Ružinove," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.