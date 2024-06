Európska ľudová strana postaví v Bruseli baštu proti extrémom, vyhlásila Von der Leyenová

10.6.2024 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskej komisie a hlavná kandidátka Európskej ľudovej strany (EĽS) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že jej skupina bude chrániť pred extrémami v Bruseli.Po zverejnení volebnej prognózy, ktorá naznačila, že konzervatívna EĽS zostane najväčšou frakciou v Európskom parlamente politička uviedla, že skupina vytvorí „Európu, ktorá prináša výsledky, silnú Európu“. Informuje o tom spravodajský portál CNN. „Spolu s ďalšími postavíme baštu proti extrémom zľava aj sprava. Zastavíme ich, to je isté,“ povedala. Ako tiež skonštatovala, bez EĽS nemôže vzniknúť žiadna väčšina. Ľudovci podľa prognózy získajú viac ako 180 kresiel.Ak by sa volebné predikcie potvrdili, znamenalo by to, že by EĽS v porovnaní s predošlými voľbami veľmi nestratila, napriek tomu, že zjavne výrazne posilnila krajná pravica.