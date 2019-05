VIDEO: V Nemecku budú od roku 2025 používať elektrický letecký taxík

Lietajúci taxík Lilium Jet. Foto: Prtscr/Youtube Foto: Prtscr/Youtube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 16. mája (TASR) - Mníchovský päťmiestny letecký taxík vyrobený firmou Lilium Jet sa vzniesol prvýkrát do vzduchu. Od roku 2025 by sa mal bežne používať na prepravu osôb.Elektrický taxík vzlietol z letiska v Oberpfaffenhofene pri Mníchove. Zakladateľ firmy Daniel Wiegand povedal, že 1,5 tony ťažký prototyp vzlietol kolmo a vznášal sa na mieste.dodal Wiegand.Spoločnosť chce teraz rozvíjaťtaxík. V roku 2025 by mal poskytovať komerčné služby najmenej v dvoch mestách. Podľa Wieganda by mal byť jeho stroj výhodnejší než vrtuľník, lebo nemá takmer nijakú mechaniku a spotrebúva len desatinu energie. Lietadlo má 36 elektromotorov. Umožňujú mu kolmý štart a pristávať. Jeho dolet je 300 kilometrov a vzdialenosť prekoná za 60 minút bez toho, aby produkoval emisie kysličníka uhličitého. Informoval o tom portál nemeckého denníka FAZ.net.Wiegand uviedol, že všetky svoje elektrické aerotaxíky bude prevádzkovať sám. Ich predaj bohatým ľuďom alebo firmám vylúčil. Jeho taxíky budú lietať za bežné ceny, ako taxíky jazdiace po cestách.Čínsky koncern IT Tencent a iní investori už firme Lilium Jet ponúkli za patent takmer 90 miliónov eur.povedal Wiegand.