Video: V novej filmovej komédii Indián si zahrajú K. Roden, J. Kemka aj V. Kerekes

Herci Karel Roden, Vica Kerekes, Daniel Olbrychski, Martin Myšička, Juraj Kemka či Lukáš Latinák sa stretli v novom koprodukčnom filme Indián. Česko-slovensko-poľskú komédiu nakrúcali v Prahe a okolí. "Na plátne kín sa predstaví v druhej polovici roka," uviedla PR manažérka Nora Krchňáková.





Film sa odohráva v súčasnosti. Ondrej je arogantný vorkoholik a nekompromisný obchodník, ktorý vlastní úspešnú a veľkú firmu. Hlavným zmyslom jeho života sú peniaze. Bohatý investor z Nebrasky chce na okraji Prahy zafinancovať výstavbu luxusných rezidencií v indiánskom štýle. Cestou domov z Ameriky lietadlo prelieta nad indiánskym územím, kde sa pôvodní obyvatelia lúčia so svojím náčelníkom Bielym Jeleňom. Jeho duch nedopatrením vnikne do Ondrejovej mysle. Biely Jeleň v jeho hlave postupne zisťuje, že Ondrejov život je plný klamstiev, pretvárok a chýbajú mu hodnoty. Ponúka Ondrejovi pomocnú ruku na objavenie jeho lepšieho ja. Ondrej však nič meniť nechce."Nakoniec mu zmení život vo všetkých oblastiach, vo vzťahu k rodine, dcére, manželke, k zamestnaniu, profesii, ale aj k zamestnancom a k našej planéte. Myslím si, že keď sa bohatí ľudia začnú správať ekologicky, bude to mať omnoho väčší zmysel, ako keď sa o to bude usilovať každý individuálne," vysvetľuje režisér Tomáš Svoboda.Pod scenár sa podpísali Svoboda a producent filmu Patrizio Gente. "Urobiť bežnú komédiu na existujúce vtipy urobí každý. Chcel som komédiu inú, hodnotovú a s humorom, ktorý vychádza zo situácie prirodzene. Komédia, ktorá nás prinúti sa aj zamyslieť. A práve indiáni majú zásady, pravidlá a hodnoty už stáročia," zdôrazňuje Gente.Do pôvodne česko-slovenskej koprodukcie sa zapojilo neskôr aj Poľsko. Vo filme tak účinkujú poľskí herci Daniel Olbrychski, Marta Žmuda Trzebiatowska, Magdalena Nieč a Przemyslaw Kapsa."Hercov sme vyberali na základe charakterov postáv. Karel nám dokonale zapadol do roly-dvojroly a bezpochyby to bola tá najlepšia voľba, ktorej sa zhostil bravúrne. A pre herca to bola určite tiež veľká výzva si takúto rolu zahrať. Ale aj Juraj Kemka bol už pri písaní hotová rola, pretože už keď som tú postavu vymýšľal, videl som jeho," vysvetľuje Gente.V ďalších úlohách sa objavia Miroslav Táborský, Jaroslav Dušek, Štěpánka Fingerhutová, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anka Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Tomáš Matonoha, Eva Landlová a iní.