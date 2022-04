Video: Lucie Bílá a Jan Bendig vydávajú nový singel Jednu malou chvíli

Speváčka Lucie Bílá a Jan Bendig predstavili nový duet s názvom Jednu malou chvíli. Autorom hudby je popredný český producent Dalibor Cidlinský jr., text k piesni napísal Pokáč. K novému singlu vznikol i videoklip v réžii Lukáša Rejmona, hlavnými postavami klipu sú Bílá, Bendig, herečka Barbora Munzarová či herec Milan Šenki. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.





„Ľudí, ktorí ku mne nejakým spôsobom patria, spoznám na diaľku. Honzu som videla na javisku v Hudobnom divadle Karlín na odovzdávaní cien Slávik a napriek tomu, že bol v partii niekoľkých iných spevákov, bol neprehliadnuteľný. Napadlo mi - ak nejakého mladého kolegu predstaviť mojim priaznivcom, tak on je ten pravý. Talentovaný, čistý a láskavý. Zaspievať si s ním na albume, ktorý práve pripravujem, je pre mňa radosť,“ hovorí o novej spolupráci Bílá. „Hľadala som pre naše dueto tému a rodina i vzťah boli jasná voľba. Už preto, lebo sme s Honzom o generáciu inde, môžeme osloviť viac ľudí. Tá moja mi rozumie a tá jeho má ešte čas pochopiť,“ dodala.„Lucku som vždy považoval za svoj veľký vzor. Preto stále nemôžem uveriť tomu, že vydávame túto spoločnú pesničku. Spoluprácu si neviem vynachváliť, pretože to, ako sa o Lucke hovorí, že je veľký profík, som mal možnosť vyskúšať si na vlastnej koži. Je to nádherný zážitok a pocit mať song s Luckou Bílou,“ doplnil k spolupráci spevák Bendig.Dvadsaťnásobná česká slávica Bílá oslávi 7. apríla narodeniny a nový singel je prvým darčekom pre fanúšikov. Ďalším je premiéra obnoveného úspešného muzikálu Láska je láska, ktorý sa hrá v Divadle Lucie Bílej. O libreto a réžiu sa postaral Antonín Procházka, hudbu napísal Ondřej Soukup a texty Gabriela Osvaldová. V neposlednom rade chystá Bílá so svojou kapelou i narodeninový koncert, ktorý sa uskutoční 12. apríla v pražskom paláci Lucerna, kde zaznie i nové dueto s Bendigom. Prvú dámu českej hudobnej scény čaká tiež séria koncertov s klaviristom a skladateľom Petrom Maláskom.