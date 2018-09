VIDEO: V Perínskych rybníkoch preventívne okysličovali vodu

Horúce letné dni ohrozovali ryby aj v rybníkoch pri obci Perín-Chym v okrese Košice-okolie. Podľa porybného Mateja Grentzera vodu bolo počas leta potrebné okysličovať, čo podstatne zvýšilo náklady na chov. Na snímke porybný Matej Grentzer s vyloveným kaprom. Perín-Chym, 21. septembra 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Perín-Chym 21. septembra (TASR) – Horúce letné dni ohrozovali ryby aj v rybníkoch pri obci Perín-Chym v okrese Košice-okolie. Podľa porybného Mateja Grentzera sú však ryby, ktoré skončia aj na vianočnom stole, kondične zdravé. Ako pre TASR povedal, opatrenia ako okysličovanie vody zvýšilo náklady na ich chov.reagoval na medializované správy o hromadnom úhyne rýb v moravskom regióne v Čechách.Ako pripomenul, vysoké teploty boli aj večer.spresnil s tým, že ak by následne ryby veľmi nakŕmili a vodu neokysličili, mohlo by ich to ohroziť.dodal.Či sa zvýšenie nákladov odrazí na cene vianočných kaprov z Perínskych rybníkov, Grentzer odhadnúť zatiaľ nevedel.vysvetlil porybný.Podľa jeho slov aj tohtoročné ryby sú zatiaľ veľmi pekné a zdravotne v úplnom poriadku.povedal.Kontrolný lov vykonáva z člna pomocou rybárskej siete.uzavrel Grentzer.