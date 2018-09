Kaplnka Vzkriesenia pri Poprade dodáva pokoj veriacim i turistom

Na snímke kríž a Kaplnka vzkriesenia na konci krížovej cesty v masíve vrchu Krížová v Poprade - Kvetnici 21. septembra 2018. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 21. septembra (TASR) – Pod pojmom pútnické miesto si väčšina ľudí predstaví lokalitu, kde sa stal Boží zázrak a teraz tam v húfoch chodia veriaci, aby si ho pripomenuli. Na Slovensku sú však aj také pútnické miesta, kde sa síce zázrak nestal, no veriaci aj turisti tam často nájdu vytúžený pokoj. Patrí medzi ne aj Kaplnka Vzkriesenia nad popradskou mestskou časťou Kvetnica, ktorú postavili v rokoch 2014 – 2016 a čoraz viac ju ľudia vyhľadávajú.Ku kaplnke vedie aj krížová cesta, ktorá Popradčanom dlhé roky chýbala a najmä v čase Veľkej Noci sa tam na spoločnej púti stretávajú veriaci. Práve púť, v tomto prípade do Santiaga de Compostela, stála za vznikom myšlienky architekta Samuela Netočného postaviť v nadmorskej výške približne 940 metrov drevenú kaplnku. Tá má podľa neho slúžiť všetkým pútnikom zblízka aj ďaleka a je jedno, či sú veriaci alebo nie.zdôraznil. Kaplnku navrhli tak, aby aj napriek malým rozmerom vzbudzovala maximálny duchovný zážitok.Chrám sa skladá z približne stovky drevených stĺpov z červeného smreka, nie sú v nej okná ani dvere, no aj napriek tomu je v nej krásna hra svetla. Nejde teda o klasickú kaplnku, ktorých je na Slovensku mnoho a ľudia pri pohľade na ňu často ani nezbadajú, že ide o vysvätený chrám. Jednou z tých, ktorá pri drevenej stavbe s malým oltárikom trávi viac času, je aj Mirka z Popradu.opisuje svoje dojmy z tohto miesta.Ku kaplnke pri vrchole Krížová, ktorá spolu s krížovou cestou v roku 2017 získala aj architektonickú cenu, vedie z lomu aj od Kostolíka sv. Heleny v Kvetnici niekoľko turistických trás.priblížil pracovník Mestskej informačnej kancelárie v Poprade Rastislav Hudec a dodal, že trasa je vhodná aj pre menej zdatných turistov či rodiny s deťmi.Čoraz viac návštevníkov podľa neho vyhľadáva v regióne trasy, ktoré sú mimo najrušnejších turistických lokalít. Hľadajú pokoj, relax a spojenie s prírodou, no zároveň sa nechcú predierať pomedzi rady turistov.dodáva Hudec.Kaplnka Vzkriesenia je teda pútnickým miestom i turistickou trasou zároveň. Návštevníci, či už sú to veriaci alebo turisti, tam však hľadajú niečo spoločné – duševný pokoj, ticho, prírodu a útek od davov ľudí.