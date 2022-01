Video: V Ružomberku zrútil hlavný vianočný strom, nedošlo k žiadnym zraneniam

Hlavný vianočný strom v Ružomberku sa v pondelok ráno vplyvom silného vetra zrútil. Udalosť si nevyžiadala žiadne škody na cudzom majetku ani zranenia, očakávajú sa len malé škody na vianočnej výzdobe. Pre TASR to potvrdil hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Približne desaťmetrový strom neodolal silnému nárazovému vetru a zlomil sa približne 40 centimetrov nad uchytením v dlažbe. "Hneď po tom, ako mestská polícia dostala prvé hlásenie o nehode, na miesto dorazili aj zamestnanci mestského úradu, aby miesto zabezpečili. Zvolali upratovaciu čatu, ktorá odstraňuje zvyšky vianočného stromu," priblížil Mydlo s tým, že po vyčistení priestoru radnica prešetrí, či nedošlo k zanedbaniu zo strany personálnu, ktorý bol za uchytenie stromu zodpovedný.



Hovorca upozornil, že v meste naďalej platí výstraha pred silným nárazovým vetrom. "Preto by sme chceli apelovať na občanov, aby si počas vychádzok pod stromami dávali pozor a pokiaľ je to možné, aby sa vyhli miestam v blízkosti vyšších stromov," dodal.