VIDEO: V Sveržove majú najväčší obecný úrad i nevídané odrody jabĺk

Na snímke budova Obecného úradu v obci Sveržov. Sveržov 11. augusta 2018 Foto: TASR/Maroš Černý

Na snímke starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch. Sveržov 11. augusta 2018. Foto: TASR/Maroš Černý

V obci sa snažia zachovať pôvodné odrody jabĺk

Na snímke ovocný sad v obci Sveržov. Sveržov 11. augusta 2018 Foto: TASR/Maroš Černý

Na snímke Tadeáš Bilý z obce Sveržov. Sveržov 11. augusta 2018 Foto: TASR/Maroš Černý

Kostol sv. Martina dostal od pápeža Leva XII. privilégiá

Na snímke farár Rímskokatolíckej farnosti v Gaboltove Martin Huk. Sveržov 11. augusta 2018 Foto: TASR/Maroš Černý

Na snímke kostol svätého Martina vo Sveržove. Sveržov 11. augusta 2018 Foto: TASR/Maroš Černý

V komunitnom centre sa môžu deti naučiť po anglicky

Zmysluplné trávenie voľného času, naučiť sa rôznym zručnostiam či absolvovať biblické hodiny, ponúka deťom v obci Sveržov v Bardejovskom okrese komunitné centrum. Zriadila ho organizácia Človek v ohrození. Počas prázdnin navštevujú deti centrum od rána, trávia v ňom svoj voľný čas. Chodia doň i zo susedných obcí. V priemere ich je 15 až 20. Na snímke odborný pracovník komunitného centra vo Sveržove Marián Dudra s dobrovoľníkom a deťmi. Sveržov 11. augusta 2018 Foto: TASR/Maroš Černý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sveržov 11. augusta (TASR) – Obec Sveržov v okrese Bardejov je od roku 2002 sídlom spoločného obecného úradu. Združeným obciam zabezpečuje rôzne výkony, ktoré nemusia riešiť vo vlastnej réžii."Spoločný obecný úrad vykonáva originálne kompetencie, to znamená, že robíme mzdy a účtovníctvo pre približne 80 z 85 obcí bardejovského okresu a mesto Bardejov. Mzdy spracovávajú tri ženy, účtovníctvo osem a stíhajú robiť celý okres. Na úseku stavebného zákona tam robíme, dá sa povedať, že celý stavebný zákon, čo sa týka od územného plánovania stavieb, cez stavebné povolenia, vydávame územné rozhodnutia a podobne. Taktiež robíme životné prostredie v celom rozsahu, ktoré sa týkajú ochrany ovzdušia, výrubov drevín a podobne," uviedol starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch.Starostovia si v úrade, ktorý fyzicky sídli v okresnom meste Bardejov, vybavia na jednom mieste všetky záležitosti, ktoré potrebujú. "Či mu treba napríklad spracovanie miezd, účtovníctva, alebo niečo zo stavebného zákona. Má tam po ruke hneď kataster," vysvetlil Ceľuch. Výhodou je podľa neho aj to, že zamestnanci môžu navzájom spolupracovať a pomáhať si pri riešení pracovnej problematiky, ktorej sa sami primárne nevenujú.Ako tvrdí, ide o najlacnejšiu formu vedenia samosprávy. "Je to model, ktorý potom od nás odkopírovali Svidník, sčasti Stropkov, Giraltovce a Prešov. Čo sa týka počtu obcí, tak sme najväčší spoločný obecný úrad na Slovensku. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak nie. Stavebný zákon robíme napríklad aj pre mesto Bardejov. Kardinálna výhoda toho systému je, že keď má chybu v účtovníctve napríklad obec Sveržov, tak ju majú všetky obce. Keď má obec Sveržov spracované dobre účtovníctvo, tak keď príde audítor, vie, že to majú všetky obce dobre spracované," skonštatoval Ceľuch."Pri stavebnom zákone aj obec Regetovka, ktorá má asi 18 obyvateľov, má rovnako kvalitne spracované stavebné povolenie, ako keď ho vydalo mesto Bratislava. Robia to pracovníci, ktorí majú odbornú spôsobilosť a obce to nestojí veľké peniaze," dodal Ceľuch.Obec Sveržov v Bardejovskom okrese chce, aby i ďalšie generácie obyvateľov okúsili jablká, aké pestovali ich predkovia. Vysadili tam preto pôvodné odrody jabloní. Obec má však i ďalšie plány v oblasti investícií."Máme zozbierané tradičné, pôvodné, desaťročiami overené ovocné stromy. Myslím, že ich je dokopy asi 35. Ovocné stromy sme vysadili v priestore, ktorý spája obec. Smial som sa, že niekde postavili múr, aby oddelili Rómov od majority, a my sme postavili múr, ktorý je široký 80 metrov, vysoký síce je dva a pol metra, ale je to ovocný sad, ktorý nie že oddeľuje rómsku osadu od majority, ale ju spája," uviedol pre TASR starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch.Sveržov získal na realizáciu svojho projektu viac ako 44.800 eur. Využil možnosť zapojiť sa do cezhraničného mikroprojektu v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 – 2020, jeho partnerom je poľská Gmina Lipinki. Finančná podpora pochádza z Fondu mikroprojektov – Strešného projektu Spája nás príroda a kultúra, na ktorom spolupracuje Prešovský samosprávny kraj a Zväzok Euroregión Tatry.V týchto dňoch v obci panuje čulý stavebný ruch. Rekonštruujú tam materskú školu (MŠ), na ktorú im podľa starostu prispelo Ministerstvo vnútra SR. "Oficiálne sme mali v MŠ 14 detí, neoficiálne bolo trocha viac v rámci možností, ktoré nám umožňuje legislatíva. Teraz by sme mali navýšiť počet detí na 34, čiže jedna trieda sa nám navýši v MŠ, od septembra by sa to malo spustiť," vysvetlil Ceľuch.Ako povedal, majú za sebou aj úspešný projekt – pozemkové úpravy, ktoré zahŕňali výstavbu komunikácií a poľných ciest. "Poľná cesta je zároveň spojnicou medzi obcou Kurov a Sveržov, následne nadväzuje na trasu Bardejov – Krynica v Poľsku. Štátna cesta zároveň slúži aj ako cyklochodník. Využívajú ho cyklisti, ako aj mladé rodiny na prechádzky s deťmi," doplnil Ceľuch."Podarilo sa nám postaviť druhý most v obci v hodnote približne 660.000 eur. V minulom roku sme ho spustili do prevádzky. Boli sme úspešní v žiadosti o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá takisto práve prebieha, je vo finálnej podobe, čoskoro ju odovzdáme do užívania," priblížil Ceľuch.Chceli by tiež zrekonštruovať kultúrny dom, kde plánujú vymeniť podlahy, strechu, rozšíriť pódium a inštalovať klimatizáciu. Znova sa chcú uchádzať aj o dotáciu na výstavbu chodníkov, keďže v minulosti neboli úspešní.Obec má podľa Ceľucha v súčasnosti 624 obyvateľov a jej ročný rozpočet predstavuje približne 300.000 eur. "Celkový rozpočet obce, sme mali cez milión eur, s tým, že tam boli pozapájané investičné akcie, ktoré máme v obci a rozpočet spoločného obecného úradu, ktorý je naviazaný na náš rozpočet," dodal Ceľuch.Dominantou Sveržova v Bardejovskom okrese je Rímskokatolícky kostol svätého Martina, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Obec je filiálnou obcou známeho pútnického miesta, farnosti svätého Vojtecha v susednom Gaboltove."Kostol svätého Martina je pomerne starobylý. Pôvodný kostol, ktorý bol na inom mieste, v 18. storočí zničila povodeň. Tento kostol vybudovali miestni veriaci s pomocou duchovného otca. Základný kameň bol osadený v roku 1828. Kedy bol dokončený, ťažko povedať. Boli tam finančné problémy, robili sa zbierky ako pri výstavbe každého chrámu, ale podarilo sa, vďaka Bohu, túto stavbu dokončiť. V ostatných rokoch miestni veriaci celý chrám nádherne obnovili na štandard dnešnej doby, čo sa týka liturgických predpisov a všetkého ostatného, čo k tomu patrí. Je tu podlahové kúrenie, prenos cez kameru do bočnej kaplnky a mnohé ďalšie veci, predovšetkým spovednica či nová sakristia," priblížil farár Rímskokatolíckej farnosti v Gaboltove Martin Huk."Stavba je z roku 1828, čiže neskôr sa postavil oltár aj bočné oltáre. Máme ich celkovo tri. Na hlavnom oltári je patrón svätý Martin, biskup z Tours, potom sú na ňom uhorskí králi, bočné oltáre sú zasvätené svätému Jozefovi a svätej Anne, ktorá sa tiež teší veľkej úcte vo farnosti," priblížil Huk."Zaujímavosťou kostola je, že pápež Lev XII. v 19. storočí, konkrétne v roku 1826, dal na podnet miestneho farára a biskupa z Košíc zvláštne privilégiá tomuto kostolu. Na sviatky svätého Martina a svätého Jozefa veriaci oboch pohlaví, tak je to doslova napísané v latinskom texte, majú privilégium získať na dobu do odvolania úplné odpustky. Dokument z Ríma sa zachoval aj s pečaťou," dodal Huk.Zmysluplné trávenie voľného času, naučiť sa rôznym zručnostiam či absolvovať biblické hodiny, ponúka deťom v obci Sveržov v Bardejovskom okrese komunitné centrum (KC). Zriadila ho organizácia Človek v ohrození."KC vzniklo v roku 2009 a jeho zakladateľkou bola Iva Grejtáková. Od roku 2009 fungujeme pod neziskovou organizáciou, najprv to bol Člověk v tísni, momentálne Človek v ohrození Bratislava. Venujeme sa hlavne nízkoprahovým aktivitám a predškolskej príprave," povedal pre TASR odborný pracovník KC Marián Dudra.Počas prázdnin navštevujú deti centrum od rána, trávia v ňom svoj voľný čas. Chodia doň i zo susedných obcí. V priemere ich je 15 až 20. "Boli sme v šesťdňovom tábore a pripravujeme ďalší turnus, čiže aj takéto aktivity vykonávame," doplnil Dudra."Tým, že deti môžu navštevovať KC, postupne na nich vidieť iné správanie. Vedieme ich k tomu, aby pravidelne navštevovali školu a dokončili si vzdelanie. Starším vysvetľujeme, že dôležité je vzdelanie, stredná škola, pokračovanie v štúdiu, aby nemali len základný stupeň vzdelania," vysvetlil Dudra.S deťmi im pomáhajú i študenti zo zahraničia. "Momentálne máme len jedného dobrovoľníka, ale mali sme cez program Erasmus dvoch z Talianska. Od septembra by mali nastúpiť noví. Pomáhajú pri rôznych aktivitách a doučujú deti anglický jazyk," povedal Dudra.Pred rokom začali s biblickými hodinami. Vedie ich garantka KC Jaroslava Krukárová. "Začíname detskou bibliou a príbehmi zo Starého zákona. Učím ich orientovať sa v Novom zákone, z ktorého si prečítame verš a potom si ho vysvetľujeme. V priemere na biblické hodiny chodí sedem až osem detí, bolo ich už aj 15, keď prišli chlapci a dievčatá z Kurova, lebo v škole o tom počuli a chceli to zažiť," povedala Krukárová.Deti sa podľa jej slov menia napríklad i v tom, že majú menej vymeškaných hodín v škole. "Musím však povedať, že prevažne za to môžu skôr rodičia ako deti. Samotní rodičia mi povedali, že deti sa zmenili i doma," dodala Krukárová.