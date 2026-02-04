Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.2.2026
 Meniny má Agáta
 Gala    Hudba

04. februára 2026

Nikolaj Nikitin vydal manifest humanizmu plný nehy, empatie aj povzbudenia



Výnimočný hudobný manifest humanizmu, spolupatričnosti a vnútornej slobody – taký je nový album Humanity Suite saxofonistu, skladateľa a producenta Nikolaja Nikitina.



Zdieľať
Nikolaj Nikitin vydal manifest humanizmu plný nehy, empatie aj povzbudenia

Hlboká umelecká výpoveď o ľudskosti je vyjadrená takmer bez slov. Album vyšiel 2. februára vo vydavateľstve HLAVA XXII v limitovanej zberateľskej edícii 100 kusov LP a zároveň je dostupný aj na digitálnych streamovacích platformách.

Nikolaj Nikitin už na niekoľkých nahrávkach ukázal, aké je pre neho dôležité zachytiť ľudskosť. Zvlášť v súčasnom svete plnom nenávisti, intríg a zloby, ktorý sa často javí ako nenapraviteľný. V tejto beznádeji je potrebné sa stíšiť a navzájom sa povzbudiť. Nikolaj to urobil so svojimi spoluhráčmi na novom albume Humanity Suite.

Tento projekt spája špičkových hudobníkov z rôznych hudobných svetov do jedinečného zvukového organizmu, pohybujúceho sa na hrane súčasného jazzu, komornej hudby, improvizácie a hlbokej emocionálnej spirituality. Predstavuje hudobnú výpoveď o humanizme, spolupatričnosti a vnútornej slobode v časoch neistoty.

Jedinečné obsadenie – jeden spoločný hlas

Na albume sa stretávajú výrazné osobnosti slovenskej a európskej hudobnej scény: Nikolaj Nikitin (sopránový a tenorový saxofón, basový klarinet), Vojtech „Bélu“ Botoš (viola), Pavol Bereza (gitara), Miki Skuta (klavír), Matej Štubniak (kontrabas), Jakub Turác (bicie) a Jazmína Piktorová (spev v skladbe Nibelungen).

Viola a dychové nástroje sa prelínajú s jazzovým triom do podoby „suitového“ celku – Humanity Suite. Toto netradičné obsadenie vytvára zvukový priestor, v ktorom sa stretáva krehkosť s intenzitou, ticho s výbuchmi energie a improvizácia s precíznou kompozíciou.

 

Humanizmus bez slov

Nemusíte byť fanúšikmi spomínaných žánrov, aby vás tieto skladby chytili za srdce a rozcítili. Sú plné emócií, bezprostrednosti aj nádeje a potvrdzujú, že hudba ako univerzálny jazyk nepotrebuje slová. Výnimkou je skladba Nibelungen, v ktorej spieva Jazmína Piktorová. Ako hovorí samotný autor: „Nič, čo by som povedal slovami, by nedokázalo vyjadriť humanizmus tak, ako to dokázala naša hudba.“

Humanity Suite nie je len album – je to výzva k počúvaniu, empatii a návratu k podstate ľudskosti. Práve svojím presahom, hudobnou odvahou a silnou výpoveďou má potenciál zaujať v kontexte jazzovej ceny Esprit aj ašpirovať na nadžánrové ocenenie za najlepší album Radio_Head Awards.

Jeden z prvých ohlasov naň priniesla redakcia Český rozhlas Jazz: „Kontemplatívna nahrávka nie je myslená iba ako súkromné vyznanie, hoci je zrozumiteľná komukoľvek. Zámerom autora bolo vytvoriť a zdieľať hudobný manifest humanizmu, spolupatričnosti a vnútornej slobody. Výsledkom je upokojujúca, ale zároveň aj svedomie burcujúca – či skôr povzbudzujúca – suita. Ako dodáva Nikitin: Výzva k návratu k podstate ľudskosti. Výzva tak potrebná najmä vo svete, ktorý zdá sa smeruje k chaosu a sebectvu.“

 

Hudba ako dedikácia

Album je osobnou výpoveďou a zároveň poďakovaním: „Venujem ho mojej milovanej rodine, všetkým skutočným priateľom a mojim blížnym. Skladbu Nibelungen venujem Jej Jasnosti Grófke a skladbu Negnulebin Jazmíne – nech jej prinesie šťastie a radosť,“ dodáva Nikolaj Nikitin.

Autor zároveň ďakuje všetkým hudobníkom za „iskry kreativity a posvätný priestor inšpirácie“, ktorý spolu zdieľali, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku albumu. Projekt vznikol s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, za čo autor vyjadruje tiež úprimnú vďaku.

Vinyl je možné objednať na stránke vydavateľstva Hlava XXII.

Streamovacie služby

https://open.spotify.com/album/586ZWjnpedt3CLuFHmH8ia

Videá:


nasledujúci článok >>
Video: Valí sa bez možnosti návratu: Tomy Kotty ako Rolling Stone – naplno, bez brzdy
<< predchádzajúci článok
Malý dinosaurus, veľký hnev a ešte väčšie ponaučenie. Detská kniha, ktorá pomáha

