|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. februára 2026
Nikolaj Nikitin vydal manifest humanizmu plný nehy, empatie aj povzbudenia
Výnimočný hudobný manifest humanizmu, spolupatričnosti a vnútornej slobody – taký je nový album Humanity Suite saxofonistu, skladateľa a producenta Nikolaja Nikitina.
Zdieľať
Hlboká umelecká výpoveď o ľudskosti je vyjadrená takmer bez slov. Album vyšiel 2. februára vo vydavateľstve HLAVA XXII v limitovanej zberateľskej edícii 100 kusov LP a zároveň je dostupný aj na digitálnych streamovacích platformách.
Nikolaj Nikitin už na niekoľkých nahrávkach ukázal, aké je pre neho dôležité zachytiť ľudskosť. Zvlášť v súčasnom svete plnom nenávisti, intríg a zloby, ktorý sa často javí ako nenapraviteľný. V tejto beznádeji je potrebné sa stíšiť a navzájom sa povzbudiť. Nikolaj to urobil so svojimi spoluhráčmi na novom albume Humanity Suite.
Tento projekt spája špičkových hudobníkov z rôznych hudobných svetov do jedinečného zvukového organizmu, pohybujúceho sa na hrane súčasného jazzu, komornej hudby, improvizácie a hlbokej emocionálnej spirituality. Predstavuje hudobnú výpoveď o humanizme, spolupatričnosti a vnútornej slobode v časoch neistoty.
Jedinečné obsadenie – jeden spoločný hlas
Na albume sa stretávajú výrazné osobnosti slovenskej a európskej hudobnej scény: Nikolaj Nikitin (sopránový a tenorový saxofón, basový klarinet), Vojtech „Bélu“ Botoš (viola), Pavol Bereza (gitara), Miki Skuta (klavír), Matej Štubniak (kontrabas), Jakub Turác (bicie) a Jazmína Piktorová (spev v skladbe Nibelungen).
Viola a dychové nástroje sa prelínajú s jazzovým triom do podoby „suitového“ celku – Humanity Suite. Toto netradičné obsadenie vytvára zvukový priestor, v ktorom sa stretáva krehkosť s intenzitou, ticho s výbuchmi energie a improvizácia s precíznou kompozíciou.
Humanizmus bez slov
Nemusíte byť fanúšikmi spomínaných žánrov, aby vás tieto skladby chytili za srdce a rozcítili. Sú plné emócií, bezprostrednosti aj nádeje a potvrdzujú, že hudba ako univerzálny jazyk nepotrebuje slová. Výnimkou je skladba Nibelungen, v ktorej spieva Jazmína Piktorová. Ako hovorí samotný autor: „Nič, čo by som povedal slovami, by nedokázalo vyjadriť humanizmus tak, ako to dokázala naša hudba.“
Humanity Suite nie je len album – je to výzva k počúvaniu, empatii a návratu k podstate ľudskosti. Práve svojím presahom, hudobnou odvahou a silnou výpoveďou má potenciál zaujať v kontexte jazzovej ceny Esprit aj ašpirovať na nadžánrové ocenenie za najlepší album Radio_Head Awards.
Jeden z prvých ohlasov naň priniesla redakcia Český rozhlas Jazz: „Kontemplatívna nahrávka nie je myslená iba ako súkromné vyznanie, hoci je zrozumiteľná komukoľvek. Zámerom autora bolo vytvoriť a zdieľať hudobný manifest humanizmu, spolupatričnosti a vnútornej slobody. Výsledkom je upokojujúca, ale zároveň aj svedomie burcujúca – či skôr povzbudzujúca – suita. Ako dodáva Nikitin: Výzva k návratu k podstate ľudskosti. Výzva tak potrebná najmä vo svete, ktorý zdá sa smeruje k chaosu a sebectvu.“
Hudba ako dedikácia
Album je osobnou výpoveďou a zároveň poďakovaním: „Venujem ho mojej milovanej rodine, všetkým skutočným priateľom a mojim blížnym. Skladbu Nibelungen venujem Jej Jasnosti Grófke a skladbu Negnulebin Jazmíne – nech jej prinesie šťastie a radosť,“ dodáva Nikolaj Nikitin.
Autor zároveň ďakuje všetkým hudobníkom za „iskry kreativity a posvätný priestor inšpirácie“, ktorý spolu zdieľali, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku albumu. Projekt vznikol s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, za čo autor vyjadruje tiež úprimnú vďaku.
Vinyl je možné objednať na stránke vydavateľstva Hlava XXII.
Streamovacie služby
https://open.spotify.com/album/586ZWjnpedt3CLuFHmH8ia
Videá:
Video: Valí sa bez možnosti návratu: Tomy Kotty ako Rolling Stone – naplno, bez brzdy
Malý dinosaurus, veľký hnev a ešte väčšie ponaučenie. Detská kniha, ktorá pomáha