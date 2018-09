VIDEO: Víťazom súťaže Slovak Press Photo je fotograf T. Benedikovič

Na snímke zľava predseda poroty Slovak Press Photo Joe Klamar (fotograf AFP) a Czarek Sokolowski z Poľska (fotograf AP) pri víťaznej fotografii Tomáša Benedikoviča, ktorá získala Cenu Grand Prix počas tlačovej konferencie hodnotenia 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo 3. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) – Absolútnym víťazom 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo a držiteľom ceny Grand Prix za najlepšiu fotografiu sa stal Tomáš Benedikovič. Fotograf Denníka N si získal medzinárodnú porotu záberom zo série, v ktorej zachytil protesty Za slušné Slovensko.konštatoval v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave slovensko-kanadský fotograf Joe Klamar (AFP), predseda päťčlennej medzinárodnej poroty.zdôvodnil Klamar výber víťaznej fotografie.dodal.Ako ďalej informovala riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová, do súťaže sa prihlásilo 241 fotografov, ktorí dovedna zaslali doposiaľ najvyšší počet fotografií v histórii súťaže - 2672 snímok. Medzi súťažnými prácami dominovali témy celospoločenských protestov na Slovensku a ich dôsledky na slovenskú politickú scénu, aktuálne problémy životného prostredia, viacero fotografov sa zameriavalo na sociálne problémy doma i v zahraničí.podčiarkla na margo súťaže, v ktorej porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v súťažných kategóriách - Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 25 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a Grant Bratislavy.Porota, ktorú ďalej tvorili taliansky dokumentárny fotograf Francesco Zizola (NOOR), fotoeditorka Maral Deghati (World Press Photo), poľský fotograf Czarek Sokolowski (AP) a významný český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit, konštatovala výrazne vyššiu kvalitu prihlásených prác v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a to vo všetkých kategóriách. Medzi najsilnejšie patril Dlhodobý dokument, ale aj Príroda a životné prostredie či klasické žurnalistické kategórie Aktualita a Reportáž. Najpočetnejšie boli zastúpené kategórie Dlhodobý dokument a mladí fotografi do 25 rokov.vyhlásil Štreit, ktorý je pri súťaži novinárskej fotografie od jej začiatkov.poznamenal český fotograf a pedagóg, pre ktorého je víťazná fotografia 7. ročníka Slovak Press Photo nádejou.Mená všetkých finalistov zverejní organizátor súťaže koncom septembra. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 3. októbra v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave.