Video: Vlk zaútočil v Tatrách na mladého jeleňa za bieleho dňa

Jednému z obyvateľov sa vo Vysokých Tatrách podarilo v pondelok zachytiť útok vlka na jelenča.

Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) na sociálnej sieti zverejnili video z útoku, ktorý sa stal v pondelok tesne vedľa zastávky Tatranských elektrických železníc v Hornom Smokovci.

Po ulovenom zvierati vzápätí prešla električka.

Výnimočný prípad

Podľa zoológa ŠL TANAP-u Jozefa Hyblera ide vo Vysokých Tatrách o výnimočný prípad, keď vlk lovil za bieleho dňa v intraviláne.

„Je to dosť veľké prekvapenie, aj keď vtedy, keď vlk ženie zver, sa stáva, že zver prichádza až k ľuďom a tam hľadá záchranu, ale toto bolo dosť netradičné. Zrejme vlk v zápale lovu nevnímal okolie a už keď ulovenú korisť mal pred sebou, tak sa jej nechcel vzdať a snažil sa ju odtiahnuť cez to koľajisko," objasnil Hybler.

Vyplašila ho však prichádzajúca električka a keď sa snažil pred ňou ujsť cez blízku cestu, takmer ho zrazil autobus.

„Napriek tomu, že vlk je dosť plachá šelma, tak tu poprel všetky pravidlá a vystavil sa riziku blízkosti jeho odvekého nepriateľa - človeka," skonštatoval zoológ.

Môže to byť vlk - samotár

Lesníci pracujú s hypotézou, že ide o vlka samotára a na jeho plachosť môže mať vplyv staroba či choroba.

Evidujú jedného takéhoto jedinca, ktorý sa viackrát objavil na nezvyčajných miestach, dokonca zaútočil na ovce.

„Pravdepodobne ide o toho istého jedinca, ale príčinu jeho stratenej plachosti môžeme len hádať. Nebude to však štandardný jedinec, nie je to prirodzené a niečo s ním bude," domnieva sa Hybler, ktorý sa počas svojej 12-ročnej praxe s podobným prípadom nestretol.

Stalo sa, že v Tatranskej Polianke našli obyvatelia strhnutú jelenicu, vlky ju však usmrtili v noci.

Unikátne zábery

Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka ide o unikátne zábery, ktoré sa nepodarí len tak nasnímať.

„Možno pre niekoho je to prekvapivé, pre nás je to však prirodzený vzťah medzi korisťou a predátorom. Je normálne, že vlk loví a chce sa nažrať. Vzhľadom na to, že to bolo v intraviláne za bieleho dňa, bolo jasné, že sa nenažerie, bol od koristi odohnaný električkou, takže je predpoklad, že bude donútený uloviť ďalšieho bylinožravca," zdôraznil Majko a zároveň apeloval na miestnych, aby sa nijako nesnažili prilákať a neprikrmovali divú vysokú zver v intravilánoch.

Tá totiž potom často hľadá útočisko v intraviláne, pričom predpokladá, že šelma sa zľakne.

Riaditeľ Správy TANAP-u dodal, že hranica medzi divou prírodou národného parku a intravilánom mesta, kde žijú ľudia, je veľmi tenká.

„Zároveň však majú obyvatelia Tatier pridanú hodnotu, vidieť druhy a faunu, ktorú možno ľudia v iných regiónoch neuvidia," skonštatoval.

Ochranárom sa doposiaľ podarilo zachytiť vlka len pri love v nočných hodinách a v lokalitách vzdialenejších od ľudí.

Ďalší prebehol cez zjazdovku

Nejde pritom o jediného vlka, ktorého v pondelok videli ľudia počas bieleho dňa.

Ďalší jedinec prebehol priamo cez zjazdovku Jakubkova lúka.

Podľa lesníkov i ochranárov sa však nie je čoho báť, keďže vlk je veľmi plaché zviera.

„Zjazdové trate priečne pretínajú územie, a keď sa predátor potrebuje z jednej doliny dostať do druhej, musí prebehnúť aj cez takéto odkryté územie," dodal Majko.

„Tiež je otázka, či tých vlkov nie je trošku viac, ako je štandard, ale možno je to náhoda. Situáciu budeme monitorovať, zatiaľ však nie je dôvod na paniku. Pozor by si však mali dať psičkári, ktorí 'venčia' svojich miláčikov v blízkosti Smokovca, ale ani všeobecne v TANAP-e by ich nemali púšťať na voľno, pretože práve pes sa môže stať korisťou vlka," upozornil Hybler.