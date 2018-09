VIDEO: Will Smith oslávil 50. narodeniny skokom z vrtuľníka

Na archívnej snímke herec Will Smith. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke herec Will Smith. Foto: TASR/AP

Phoenix 26. septembra (TASR) - Americký filmový herec Will Smith oslávil v utorok päťdesiatku skokom v štýle bungee jumping z vrtuľníka neďaleko Veľkého kaňonu v americkom štáte Arizona.Zoskok v oblasti Národného parku Veľký kaňon a rezervácie indiánskeho kmeňa Navahov zachytili kamery a bolo si ho možné v priamom prenose pozrieť na YouTube. Smitha prišiel pozdraviť šaman z kmeňa Navahov, ktorý mu poďakoval za návštevu na svojom území, približuje agentúra AP."Toto je jedna z najkrajších vecí, aké som kedy v živote videl," povedala hviezda filmu Men in Black ešte visiac na lane. Zo zeme ho podporovala manželka s tromi deťmi a ďalšími priateľmi. Zážitok ako z akčného filmu herec opísal ako prechod od "čistej hrôzy až po absolútnu blaženosť".Akcia mala taktiež charitatívny rozmer. Fanúšikovia mohli prispieť cez on-line lotériu a výherca si potom skok pozrel osobne. Výťažok z nej pôjde na podporu prístupu k vzdelaniu detí v chudobných krajinách.Hollywoodsky herec Will Smith bodoval u divákov množstvom divácky úspešných filmov, napríklad snímkami Bad Boys (Ničomníci, 1995), Independence Day (Deň nezávislosti, 1996) či čiernou sci-fi komédiou Men in Black (Muži v čiernom, 1997).V Juhoafrickej republike nakrúcal životopisný film Ali (2001), ktorý mu vďaka stvárneniu legendárneho boxera Muhammada Aliho priniesol nomináciu na Oscara.V roku 2004 Smitha vymenoval juhoafrický exprezident Nelson Mandela za honorárneho veľvyslanca svojej celosvetovej kampane proti AIDS.