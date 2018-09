Video: Desmod prichádza s klipom ku skladbe Vŕba. Zahral si v ňom známy herec

Na ilustračnej snímke vystúpenie skupiny Desmod. Foto: TASR Na ilustračnej snímke vystúpenie skupiny Desmod. Foto: TASR

Bratislava 26. septembra – Skupina Desmod predstavuje nový klip ku skladbe Vŕba. Nakrúcal sa v Prahe a zahral si v ňom aj populárny herec Bolek Polívka, ktorý je fanúšikom kapely. Vŕba je piatym singlom z deviateho štúdiového albumu Molekuly zvuku, ktorý vydali v októbri minulého roka.





„Album Molekuly zvuku nám krstil Milan Lasica, vo videoklipe hrá Bolek Polívka. To sú veľké mená, ktoré sa spájajú s týmto albumom. Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo získať Bolka Polívku, bolo to odvážne ho osloviť, ale oplatilo sa. Bolek je úžasný chlap a profesionál na pľaci. Po nakrúcaní sa bavil so všetkými veľmi milo a priateľsky. Poznáme sa s Bolkom už veľmi dlho, keď máme niekde blízko koncert, tak ako náš fanúšik sa príde pozrieť, naposledy bol aj so synom,“ uviedol pre médiá líder kapely Mário Kuly Kollár.Klip o medziľudských vzťahoch sa nakrúcal v Prahe a okolí. Režíroval ho Tomáš Krejčí, kameru má na konte Nina Ščamborová. Okrem Bolka Polívku v ňom účinkujú Anna Machačová, Henrieta Hornáčková, Prokop Pršala a Jiří Synek.„Režisér Tomáš Krejčí je veľmi fajn človek. Točili sa interiéry aj exteriéry. Tomáš vymyslel scenár a nám sa páčil. Otec má dcéru, ktorú vychováva sám a tá dcéra sa jedného dňa vydá. On s ňou zdieľa všetky radosti aj starosti. Ale ona mu zrazu zmizla zo života, vydala sa, založila si svoju rodinu a odišla preč. Tak otec stratil svoju bútľavú vŕbu, ktorej mohol povedať všetko a ktorej dôveroval. No a má to krásnu pointu. Otec si splnil sen, o ktorom snívali so svojou dcérou už dávno,“ dodáva Kuly.V klipe Vŕba si zahrali aj všetci členovia skupiny Desmod. Novým klipom si pripomínajú rok od vydania albumu Molekuly zvuku, z ktorého sú úspešné single Máj, Anjel, Chýbanie a Nevrav mi aký som. Text ku skladbe Vŕba napísal Vlado Krausz, hudbu zložil klávesák skupiny Martin Cibulka.„Je to krásna myšlienka a krásne natočené. Nakrúcanie bolo vynikajúce, nikto na nikoho netlačil, bolo to cool a príjemné. Bolek aj všetci herci boli úžasní. Tento tím nás nakopol, že chceme točiť klipy aj k viacerým singlom,“ dodal Kuly.Desmod hrá v zložení Mário Kuly Kollár (spev), Dušan Minka (basová gitara), Rišo Synčák (gitara), Rasťo Toman (gitara), Ján Škorec (bicie) a Martin Cibulka (klávesy). V tejto zostave sa predstavia v októbri na turné v Českej republike, kde odohrajú jedenásť koncertov, prvý už 2. októbra v pražskom Lucerna Music bare.

Video: DESmod - Vŕba |Official Video|