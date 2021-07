Video: Zlatú palmu v Cannes získal film Titane

Hlavnú cenu na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes získal v sobotu francúzsko-belgický film Titane. Snímku režírovala Francúzka Julia Ducournauová. Informovala o tom agentúra AFP.



Predseda poroty Spike Lee víťaza hlavnej ceny - Zlatej palmy - oznámil nečakane na začiatku sobotňajšieho odovzdávania cien, píše AFP.



Dramatický triler Titane (Titán) zachytáva príbeh niekoľkonásobnej vrahyne, ktorá tají svoje pohlavie a má sexuálny vzťah s automobilmi.





Ocenenie pre najlepšieho herca získal Američan Caleb Landry Jones za svoj výkon vo filme Nitram, ktorý zachytáva masakru z austrálskeho mesta Port Arthur v roku 1996. Strelec vtedy usmrtil 35 ľudí.



Najlepšou herečkou sa stala Nórka Renate Reinsvenová za úlohu vo filme Najhoršia osoba na svete (The Worst Person in the World).



Francúz Leos Carax sa stal najlepším režisérom za film Annette. Cenu poroty získali spoločne filmy Ahed's Knee izraelského režiséra Nadava Lapida a Memoria thajského režiséra Apichatponga Weerasethakula. Ten v roku 2010 získal v Cannes Zlatú palmu.



Tento festival svetového filmu sa zvyčajne koná v máji, ale tento rok bol pre pandémiu nového koronavírusu odložený na neskorší termín (6.-17. júla).



Zlatú palmu za celoživotné dielo si ešte počas prvého festivalového večera prevzala americká oscarová herečka Jodie Fosterová.



Vlani sa festival v Cannes dôvodu pandémie nekonal vôbec. Situácia v spojitosti s koronavírusom ovplyvnila aj priebeh tohtoročného festivalu. Všetci účastníci sa museli preukázať aktuálnym negatívnym testom na COVID-19 alebo potvrdením o zaočkovaní.



V platnosti boli aj sprísnené hygienické opatrenia a pravidlá dodržiavania rozstupov medzi osobami.



Festivalovej porote, ktorej väčšinu tento rok tvorili ženy, predsedal americký režisér Spike Lee - ako vôbec prvý černošský filmár. Porota posúdila 24 filmov, ktoré boli zaradené do súťažnej prehliadky.