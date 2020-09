Viedenský Opernball pre zlú pandemickú situáciu zrušili, každoročne ide o „vlajkovú loď“ 

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúske úrady oznámili, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu rušia viedenský Opernball, ktorý sa mal uskutočniť vo februári 2021.Spolkový kancelár Sebastian Kurz sa pre rakúsku tlačovú agentúru APA vyjadril, že ples je "vlajkovou loďou" Viedne a Rakúska ako kultúrneho národa, ale bolo by "nezodpovedné" tlačiť, aby sa konal ako zvyčajne.V Rakúsku, rovnako ako v mnohých ďalších európskych krajinách, zaznamenali opätovný nárast nových prípadov nákazy koronavírusom a v tejto súvislosti sprísnili aj obmedzenia týkajúce sa verejného života.Ministerka kultúry Andrea Mayer vysvetlila, že Opernball si vyžaduje rozsiahle plánovanie a úrady jednoducho v tejto chvíli nemôžu predpokladať, že uvoľnené podujatie so sedemtisíc hosťami by bolo 11. februára možné zorganizovať. Rozhodnutie však podľa nej neovplyvní operné predstavenia a koncerty, ktoré sa vo Viedni za dodržania hygienických opatrení môžu konať.