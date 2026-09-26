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26. septembra 2026
Futbalisti Slovenska vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov, v Prešove zdolali výber Moldavska
Prvý krok v Lige národov 2025/2026 slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel, na ceste za vytúženým postupom ich má pred sebou ešte päť. Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili úspešne do novej ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Prvý krok v Lige národov 2025/2026 slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel, na ceste za vytúženým postupom ich má pred sebou ešte päť.
Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov. V 3. skupine C-divízie si v sobotu večer v Prešove poradili s výberom Moldavska 2:0, staronový kouč národného tímu SR Vladimír Weiss starší tak zaznamenal vydarený súťažný návrat do funkcie.
Slováci v rýchlom slede absolvujú ešte tri stretnutia LN. V utorok 29. septembra v Košiciach vyzvú Kazachstan, nasledovať budú súboje na Faerských ostrovoch (2.10.) a v Moldavsku (6.10.).
Na prešovskom štadióne síce v úvode boli nebezpečnejší hostia, ale slovenský výber sa ubránil a potom hrozil práve on. Fanúšikovia sa dočkali gólu v 32. min, keď po rohovom kope Tomáša Suslova hlavičkoval Ivan Schranz a od brániaceho Mihaila Gherasimencova sa loptu odrazila do bránky. Ešte pred prestávkou sa do listiny strelcov zapísal aj Ondrej Duda, ktorý po faule na Lukáša Haraslína premenil pokutový kop.
Po zmene strán Suslov trafil v 57. min do žrde, predtým sa uvoľnil peknou kľučkou na stred. Nasledoval pokus Haraslín do bočnej siete a potom už séria striedaní na oboch stranách, ktoré hre príliš nepomohli. Slovenský tím sa snažil presadiť cez defenzívu súpera, ktorá však bola pevná a skóre sa už nezmenilo.
PREŠOV
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 32. Schranz, 40. Duda (z pok. kopu), ŽK: 28. Duda, 72. Suslov - 20. Reabciuk, rozhodovali: Xhaja - Zalla, Shazivari (všetci Alb.), 6003 divákov
Zostavy:
Slovensko: Greif - Schranz (63. Valjent), Škriniar, Obert, Hancko (72. Vavro) - Suslov, Lobotka, Duda - Kaprálik (63. L. Sauer), Strelec (72. Prekop), Haraslín (82. Rigo)
Moldavsko: Celeadnic - Iovu, Baboglo (74. Štefan), Gherasimencov - Forov (74. Turcan), Motpan, Rata (66. Dros), Stina (55. Fratea), Reabciuk - Clescenco (55. Bodisteanu) - Popescu
Zdroj: SITA.sk - Futbalisti Slovenska vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov, v Prešove zdolali výber Moldavska © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov. V 3. skupine C-divízie si v sobotu večer v Prešove poradili s výberom Moldavska 2:0, staronový kouč národného tímu SR Vladimír Weiss starší tak zaznamenal vydarený súťažný návrat do funkcie.
Slováci v rýchlom slede absolvujú ešte tri stretnutia LN. V utorok 29. septembra v Košiciach vyzvú Kazachstan, nasledovať budú súboje na Faerských ostrovoch (2.10.) a v Moldavsku (6.10.).
Na prešovskom štadióne síce v úvode boli nebezpečnejší hostia, ale slovenský výber sa ubránil a potom hrozil práve on. Fanúšikovia sa dočkali gólu v 32. min, keď po rohovom kope Tomáša Suslova hlavičkoval Ivan Schranz a od brániaceho Mihaila Gherasimencova sa loptu odrazila do bránky. Ešte pred prestávkou sa do listiny strelcov zapísal aj Ondrej Duda, ktorý po faule na Lukáša Haraslína premenil pokutový kop.
Po zmene strán Suslov trafil v 57. min do žrde, predtým sa uvoľnil peknou kľučkou na stred. Nasledoval pokus Haraslín do bočnej siete a potom už séria striedaní na oboch stranách, ktoré hre príliš nepomohli. Slovenský tím sa snažil presadiť cez defenzívu súpera, ktorá však bola pevná a skóre sa už nezmenilo.
Liga národov 2024/2025 - 3. skupina C-divízie - 1. kolo:
PREŠOV
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 32. Schranz, 40. Duda (z pok. kopu), ŽK: 28. Duda, 72. Suslov - 20. Reabciuk, rozhodovali: Xhaja - Zalla, Shazivari (všetci Alb.), 6003 divákov
Zostavy:
Slovensko: Greif - Schranz (63. Valjent), Škriniar, Obert, Hancko (72. Vavro) - Suslov, Lobotka, Duda - Kaprálik (63. L. Sauer), Strelec (72. Prekop), Haraslín (82. Rigo)
Moldavsko: Celeadnic - Iovu, Baboglo (74. Štefan), Gherasimencov - Forov (74. Turcan), Motpan, Rata (66. Dros), Stina (55. Fratea), Reabciuk - Clescenco (55. Bodisteanu) - Popescu
Zdroj: SITA.sk - Futbalisti Slovenska vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov, v Prešove zdolali výber Moldavska © SITA Všetky práva vyhradené.
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