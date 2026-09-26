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 24hod.sk    Šport

26. septembra 2026

Futbalisti Slovenska vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov, v Prešove zdolali výber Moldavska


Tagy: Liga národov 2026/2027 Slovenská futbalová reprezentácia

Prvý krok v Lige národov 2025/2026 slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel, na ceste za vytúženým postupom ich má pred sebou ešte päť. Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili úspešne do novej ...



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6ab80d007d4ef580322920 676x448 26.9.2026 (SITA.sk) - Prvý krok v Lige národov 2025/2026 slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel, na ceste za vytúženým postupom ich má pred sebou ešte päť.


Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov. V 3. skupine C-divízie si v sobotu večer v Prešove poradili s výberom Moldavska 2:0, staronový kouč národného tímu SR Vladimír Weiss starší tak zaznamenal vydarený súťažný návrat do funkcie.

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Slováci v rýchlom slede absolvujú ešte tri stretnutia LN. V utorok 29. septembra v Košiciach vyzvú Kazachstan, nasledovať budú súboje na Faerských ostrovoch (2.10.) a v Moldavsku (6.10.).

Na prešovskom štadióne síce v úvode boli nebezpečnejší hostia, ale slovenský výber sa ubránil a potom hrozil práve on. Fanúšikovia sa dočkali gólu v 32. min, keď po rohovom kope Tomáša Suslova hlavičkoval Ivan Schranz a od brániaceho Mihaila Gherasimencova sa loptu odrazila do bránky. Ešte pred prestávkou sa do listiny strelcov zapísal aj Ondrej Duda, ktorý po faule na Lukáša Haraslína premenil pokutový kop.

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Po zmene strán Suslov trafil v 57. min do žrde, predtým sa uvoľnil peknou kľučkou na stred. Nasledoval pokus Haraslín do bočnej siete a potom už séria striedaní na oboch stranách, ktoré hre príliš nepomohli. Slovenský tím sa snažil presadiť cez defenzívu súpera, ktorá však bola pevná a skóre sa už nezmenilo.

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Liga národov 2024/2025 - 3. skupina C-divízie - 1. kolo:


PREŠOV
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 32. Schranz, 40. Duda (z pok. kopu), ŽK: 28. Duda, 72. Suslov - 20. Reabciuk, rozhodovali: Xhaja - Zalla, Shazivari (všetci Alb.), 6003 divákov
Zostavy:
Slovensko: Greif - Schranz (63. Valjent), Škriniar, Obert, Hancko (72. Vavro) - Suslov, Lobotka, Duda - Kaprálik (63. L. Sauer), Strelec (72. Prekop), Haraslín (82. Rigo)
Moldavsko: Celeadnic - Iovu, Baboglo (74. Štefan), Gherasimencov - Forov (74. Turcan), Motpan, Rata (66. Dros), Stina (55. Fratea), Reabciuk - Clescenco (55. Bodisteanu) - Popescu




Zdroj: SITA.sk - Futbalisti Slovenska vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov, v Prešove zdolali výber Moldavska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 Slovenská futbalová reprezentácia
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