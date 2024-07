Viete, aké sú ženy. Flákajú sa, dlho sa líčia. Komentátor po sexistickej poznámke o plavkyniach skončil na olympiáde

Poburujúca poznámka

Hneď ho vyradili zo zoznamu

29.7.2024 (SITA.sk) - Bob Ballard patril k skúseným komentátorom športových podujatí vrátane olympijských hier , ale minulý čas je v jeho prípade namieste. Eurosport sa s ním ihneď rozlúčil po nemiestnej poznámke na adresu plavkýň Austrálie po víťazných pretekoch na 4x 100 m v. sp. na OH v Paríži.Austrálska zostava Mollie O’Callaghanová, Emma McKeonová, Meg Harrisová a Shayna Jacková sa po vystupovaní z bazéna dlho lúčila s prítomnými divákmi a užívala si bezprostredné chvíle triumfu. Na to skúsený komentátor zareagoval slovami: „No konečne. Viete, aké sú ženy. Flákajú sa, dlho sa líčia..."Spolukomentátorka Lizzie Simmondsová označila jeho poznámku za "poburujúcu", na čo Ballard reagoval smiechom. Ten ho však zrejme prešiel po následnom vyradení z komentátorskej zostavy na OH 2024.Ballard predtým pracoval aj pre BBC. Jeho komentátorský mikrofón ľudia poznali od 80. rokov minulého storočia nielen z plávania, vodného póla a skokov do vody, ale aj hokeja či tenisu na vozíčkoch.Na OH 2024 mal mať na starosti plavecké športy, ale stačila jedna sexistická poznámka a olympiáda sa pre neho skončila už po dvoch dňoch.„Bob Ballard sa dopustil nevhodného komentára. S okamžitou platnosťou sme ho vyradili z nášho zoznamu komentátorov pre OH v Paríži," uviedol Eurosport vo svojom vyhlásení. Ballard ani vedenie austrálskeho plávania sa zatiaľ k téme verejne nevyjadrili.