Druhý plavecký tréning triatlonistov v Seine takisto zrušili, organizátori sú však optimistickí

29.7.2024 (SITA.sk) - Už druhý deň po sebe zrušili oficiálne tréningy triatlonistov v plávaní na OH 2024 v Paríži, keďže znečistenie vody v rieke Seina presahuje povolené parametre. Organizátori však zostávajú optimistickí a tvrdia, že triatlonisti budú môcť plávať v Seine počas utorkových, resp. stredajších pretekov mužov a žien.Riadiaci orgán svetového triatlonu World Triatlon a jeho lekársky tím spolu s predstaviteľmi mesta počítajú so slnečným počasím a vyššími teplotami v priebehu nasledujúcich 36 hodín. Znamená to, že kvalita vody by sa mala zlepšiť natoľko, aby bolo možné absolvovať plaveckú časť triatlonových pretekov na OH v Paríži.Po pondelkovom zrušení plaveckého tréningu triatlonistov zástupcovia Paríža a Medzinárodnej triatlonovej federácie uviedli, že testy vykonané v nedeľu v Seine „neposkytli dostatočné záruky na to, aby sa podujatie mohlo uskutočniť." Odborníci uviedli, že to bolo spôsobené nedávnym dažďom, ktorý ovplyvnil aj piatkový otvárací ceremoniál OH 2024.Kúpanie v Seine je už viac ako storočie zakázané najmä z dôvodu nízkej kvality vody. Organizátori investovali 1,4 miliardy eur do vyčistenia rieky pred olympiádou. Okrem triatlonových individuálnych pretekov mužov, žien a mix štafety (5. 8.) sa v rieke Seina majú uskutočniť aj olympijské súťaže diaľkovom plávaní v dňoch 8. a 9. augusta.