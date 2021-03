Viete, čo je dobré pre vás aj pre životné prostredie?

V dome na dedine

Ako znížiť emisie

Udržateľné riešenie

17.3.2021 (Webnoviny.sk) -Nečakajte, kým začnú klímu chrániť vaše deti. Urobte zmenu tam, kde na tom skutočne záleží – výberom ekologického vykurovacieho systému.Prečo čakať? Túto otázku si položila Frauke, matka troch detí pochádzajúca z Nemecka. Do väčšieho domu na dedine sa s manželom sťahovali v čase, keď bola v deviatom mesiaci tehotenstva. V minulosti sa nezaujímali o žiadnu z eko-tém. Neriešili, že je to dôležité pre klímu a pre ich budúcnosť.Všetko sa zmenilo. Život zrazu nebol len o nich dvoch. Na prvé miesto dali niekoho iného. "Musíme myslieť na to, čo urobiť, aby sme zachránili túto planétu pre naše deti," vysvetľuje Frauke. Podľa nej je potrebné hľadať vhodné a ekologické riešenia . "A to aj pre vykurovanie. Je to šialené, koľko emisií môžete ušetriť," dodáva nadšene. Keď uvažovali o teple a teplej vode v ich súčasnom dome, uvedomili si zodpovednosť, ktorá s týmto rozhodnutím prichádza. Preto si vybrali tepelné čerpadlo, ktoré šetrí emisie a má nízke prevádzkové náklady. Ochrana klímy totiž začína práve s vykurovacím systémom zameraným na budúcnosť.Významne prispieť k ochrane klímy – to je veľká príležitosť pre každého z nás. Klimatické zmeny už prebiehajú, čas na rozhodovanie je preto obmedzený. Prejdite aj vy na ekologickú formu vykurovania s tepelným čerpadlom značky Vaillant. Práve teraz je najvhodnejší čas konať. "Myslím, že zodpovednosť nie je o budúcnosti, ale o tom, akí sme tu a teraz. Prečo máme čakať, až sa o našu klímu začnú starať naše deti?" pýta sa Frauke.Každý môže začať u seba doma. Frauke a jej manžel si vybrali tepelné čerpadlo aroTHERM plus typu vzduch/voda (3-12 kW, A) s prírodným chladivom, ktoré je extrémne ohľaduplné k životnému prostrediu.Tepelné čerpadlá sú trvalo udržateľným riešením. Významne prispievajú k zníženiu emisií COa zároveň šetria náklady na vykurovanie. A to tým, že bezplatne generujú až 75 % požadovanej energie – priamo zo vzduchu, vody alebo zeme. S nimi už teraz môžete prevziať zodpovednosť za budúcnosť – výberom udržateľného riešenia vykurovania do novostavby či modernizáciou v staršom rodinnom dome. Nezáväzný a bezplatný návrh inštalácie tepelného čerpadla vám môže vypracovať značka Vaillant. Stačí vyplniť jednoduchý formulár na jej webovej stránke . Takže: prečo čakať? Vyberte si moderné riešenie, dobré pre vás aj pre klímu.Informačný servis