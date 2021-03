Sulík avizuje svoj koniec na poste ministra hospodárstva, Čaputová už prijala demisiu Krajniaka (video)

aktualizované 17. marca 13:18



Video: Demisia ministra práce Milana Krajniaka

17.3.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodina Milana Krajniaka (Sme rodina). Rezort dočasne povedie minister dopravy a jeho stranícky kolega Andrej Doležal.Krajniak ohlásil odchod z funkcie v pondelok 15. marca. Svoje rozhodnutie odôvodnil ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Podľa jeho slov by každá koaličná strana mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho aj vzdať. Do pozície ministra bol menovaný 21. marca 2020.Svoj koniec vo funkcii po rokovaní vlády oznámil aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý tiež doplnil, že ak sa do stredy 24. marca nič neudeje, demisiu podajú aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a šéf diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS)„Nie sme pripravení byť vo vláde, ktorú vedie Igor Matovič, lebo nemá na to osobnostné, manažérske ani komunikačné predpoklady,” podotkol Sulík a dodal, že svoju demisiu oznámi prezidentke Čaputovej v pondelok 22. marca alebo v utorok 23. marca.