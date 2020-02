Vietnam reaguje na vyhostenie svojho diplomata zo Slovenska, zvažuje ďalšie opatrenia

Rozhodnutie nemeckého súdu

Únos Vietnamca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vietnam odsúdil vyhostenie svojho diplomata Slovenskou republikou. Informovala o tom agentúra Reuters . Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí František Ružička odovzdal v stredu 5. februára vietnamskému veľvyslancovi Minh Trong Duongovi verbálnu nótu a vyhlásil tak jedného z diplomatov vietnamského veľvyslanectva v Bratislave za „personu non grata“, ktorá musí Slovensko opustiť do 48 hodín.„Zvážime opatrenia vhodné pre naše bilaterálne vzťahy, v súlade s medzinárodným právom a postupmi,“ cituje Reuters stanovisko vietnamského ministerstva zahraničných vecí v reakcii na vyhostenie.Slovenský rezort diplomacie vyhostil vietnamského diplomata v súvislosti s právoplatným rozhodnutím nemeckého odvolacieho súdu vo veci únosu vietnamského občana.Rezort diplomacie v zmienenom prípade avizoval razantné diplomatické konzekvencie vo chvíli, keď sa oficiálne potvrdia veľmi vážne podozrenia zo zneužitia pohostinnosti slovenskej strany. Denník N v októbri 2018 informoval, že dvaja policajti vypovedali pred slovenskými vyšetrovateľmi, že na letisku videli, ako vlečú do slovenského vládneho lietadla Trinh Xuan Thanha. Vietnamec bol údajne unesený počas leta 2017 z Nemecka do Vietnamu pomocou slovenského vládneho špeciálu.Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák ( Smer-SD ) akúkoľvek úmyselnú účasť Slovenska na únose odmietol. Vietnamec žiadal v Nemecku o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie.Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung vtedy napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.