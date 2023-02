Vietnamec podľa Žilinku na Slovensku nebol, Krúpa spomína dôkazy, že bol. Kde sú výsledky vyšetrovania, pýta sa Šeliga

Neprezradil, kde sa Vietnamec nachádzal

Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha uniesli v lete 2017 z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.

8.2.2023 (SITA.sk) - Prípad únosu Vietnamca vyšetrujú, vykonávajú sa procesné úkony a na nové zistenia prokuratúra reaguje zákonným spôsobom. Povedal to generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť s tým, že odmieta verejné dehonestovanie činnosti prokuratúry.Zároveň sa ohradil voči vyjadreniam predsedu výboru Juraja Krúpu SaS ), ktorý poukázal na to, odsudzujúce rozsudky nemeckých súdov dokazujú, že únos vietnamského občana sa uskutočnil cez naše územie.V Nemecku už boli odsúdení dvaja páchatelia, z toho prvý už právoplatne, čiže podľa Krúpu musia existovať usvedčujúce dôkazy.„Vy ste v roku 2021 tvrdil, že Vietnamec tu nebol a my tu máme dôkazy, že Vietnamec tu bol,“ povedal generálnemu prokurátorovi Krúpa. Žilinka reagoval, že vtedy bol iný stav vyšetrovania, ako je dnes. Zároveň sa však nevyjadril, či sa Vietnamec nachádzal na Slovensku, alebo nie. Povedal, že v súčasnosti ide o živú vec, ktorá sa vyšetruje a nechce mariť priebeh vyšetrovania.Krúpa sa tiež pýtal, či vypočúvali niektorého z dvoch mužov, ktorí už boli odsúdení v tejto kauze v Nemecku. Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta odpovedal, že v druhom prípade šoféra vec ešte nie je právoplatne ukončená.„Prvý odsúdený bude vypočutý vtedy, keď nám budú doručené rozsudky v tejto veci,“ povedal. Zároveň podčiarkol, že si uvedomujú, že ide aj o kredit Slovenskej republiky a v žiadnom prípade kauzu nezametajú pod koberec. „Ale môžeme robiť len s dôkazmi, ktoré máme a nie s indíciami,“ povedal Remeta.Nezaradený poslanec Juraj Šeliga Za ľudí ) na zasadnutí výboru pripomenul, že od skutku už uplynulo šesť rokov a päť rokov sa vyšetruje.„Kde sú výsledky vašeho vyšetrovania? Prečo sa ten prípad neposúva? Nemecké súdy medzičasom rozhodli. My dnes z vašich úst nepočujeme ani to, či tu ten Vietnamec bol,“ povedal Šeliga.Žilinka reagoval, že vykonali tie procesné úkony, ktoré mohli vykonať. Od začatia trestného stíhania v roku 2018 bolo podľa jeho slov vypočutých viac ako 62 osôb, zároveň boli vykonané početné dožiadania o právnu pomoc z Nemecka, Českej republiky, Francúzska, Poľska, Vietnamu a Ruska.V roku 2018 bolo začaté trestné konanie na základe trestného oznámenia, ktoré podal novinár a ešte v tom istom roku boli vydané dve uznesenia o odmietnutí veci. Žilinka spresnil, že bolo vedených viacero trestných konaní so zameraním na špecifické podozrenia. Vyplynulo z nich, že verejní činitelia SR nie sú v tomto prípade podozriví.„Ak bude zistená taká skutočnosť alebo okolnosť, že je tam zistená vedomá participácia našich štátnych predstaviteľov, trestná zodpovednosť vyvodená bude. Nateraz takýmto dôkazom nedisponujeme,“ povedal Žilinka. Prípad vyšetruje Úrad inšpekčnej služby