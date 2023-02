Mladú ženu ťahal vlak niekoľko metrov, nohu jej privreli dvere

Nebezpečný incident

Pokuta za priestupok

8.2.2023 (SITA.sk) - Žena z Trnavy sa v utorok večer pokúsila naskočiť do posledných dverí osobného vlaku, ktorý sa už rozbiehal smerom do Trenčína. Pri naskakovaní jej však dvere privreli nohu a vlak ju niekoľko desiatok metrov ťahal.Nakoniec sa jej noha uvoľnila a 33-ročná žena skončila v koľajisku. Ako informovala trnavská polícia, pri nebezpečnom incidente utrpela len zranenia pravej nohy. Privolaní záchranári ju potom previezli na ošetrenie do trnavskej nemocnice.Policajná hliadka na mieste vykonala dychové skúšky nielen so samotnou aktérkou, ale aj s rušňovodičom a personálom železníc. Všetky boli s negatívnym výsledkom.„Policajti si ženu za jej nerozvážne konanie a porušenie zákona predvolajú a budú ju riešiť v správnom konaní. Za spáchaný priestupok jej môže hroziť pokuta až do výšky 500 eur,“ informovala trnavská polícia na sociálnej sieti. Pre túto mimoriadnu udalosť mali v utorok večer meškanie dva osobné vlaky a jeden rýchlik.Polícia v súvislosti s incidentom pripomína, že nastupovať je možno len do vlaku, ktorý stojí. Naskakovaním do rozbiehajúceho sa vlaku cestujúci riskuje nielen vysokú pokutu, ale ohrozuje aj vlastný život.