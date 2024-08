Vietnamská komunita sa na Slovensku postupne presadzuje vo viacerých sférach (video)

Predseda Združenia vietnamských podnikateľov Slovenskej republiky Thanh Cuong Nguyen to uviedol v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk.Vietnamská komunita sa vlani v júni stala 14. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Prvé vlny vietnamského obyvateľstva tvorili študenti, ktorí do vtedajšieho Československa prichádzali v 50-rokoch. Ešte pred pádom komunizmu to boli aj rôzni učni alebo iní pracovníci, neskôr i prví podnikatelia.„Na Slovensku sa tak vytvorila dosť veľká skupina Vietnamcov, ktorí tu aktívne študujú, pracujú a podnikajú," zhrnul Thanh Cuong Nguyen.Podľa odhadov by dohromady mohlo ísť o asi 13-tisíc ľudí. V susednej Českej republike je to pritom až okolo 100-tisíc. Vietnamská komunita je podľa predsedu ich združenia podnikateľov skôr „tichá".„Nespoliehajú sa na podporu vlastne vlády alebo iných organizácií, skôr si pomáhajú medzi sebou, jeden druhému," priblížil. Thanh Cuong Nguyen upozornil aj na potenciál samotného Vietnamu pre slovenských podnikateľov či ako turistickej destinácie.