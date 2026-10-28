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28. októbra 2026
Vikartovský skončil na lavičke Iuventy Michalovce, vedeniu sa nepáčil herný prejav tímu
Tagy: ukončenie spolupráce
Úradujúce slovenské majsterky povedie dočasne tréner starších dorasteniek Dušan Daniš. Klub hľadá trvalého nástupcu. Slovenský hádzanársky klub
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28.10.2026 (SITA.sk) - Úradujúce slovenské majsterky povedie dočasne tréner starších dorasteniek Dušan Daniš. Klub hľadá trvalého nástupcu.
Slovenský hádzanársky klub Iuventa Michalovce ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s hlavným trénerom ženského družstva Marošom Vikartovským. Vedenie úradujúceho slovenského majstra pristúpilo k zmene napriek tomu, že pod jeho vedením tím v minulej sezóne obhájil domáci titul a prebojoval sa až do finále EHF Európskeho pohára.
Vikartovský prevzal družstvo vlani v novembri. V aktuálnom ročníku Doprastav ligy zaznamenala Iuventa v siedmich stretnutiach päť víťazstiev a dve prehry, pričom jej v tabuľke patrí tretie miesto. Klub však nebol spokojný predovšetkým s predvádzanou hrou.
„V prvom rade by som chcel trénerovi Vikartovskému poďakovať za odvedenú prácu. K odvolaniu trénera došlo na základe našej nespokojnosti hlavne s herným prejavom tímu. Vidíme potenciál zlepšenia. Od zmeny si tak sľubujeme zlepšenie hry a takisto aj impulz do ďalších náročných duelov,“ uviedol na webe Iuventy prezident klubu Patrik Sabov.
Dočasným vedením družstva poverili trénera starších dorasteniek Dušana Daniša. Na lavičke bude v najbližších troch zápasoch - vo štvrtok v Ostrave, v piatok v Zlíne a nasledujúcu stredu doma proti Dunajskej Strede. Podľa Sabova je výber nového hlavného trénera zatiaľ v štádiu riešenia.
Zdroj: SITA.sk - Vikartovský skončil na lavičke Iuventy Michalovce, vedeniu sa nepáčil herný prejav tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hádzanársky klub Iuventa Michalovce ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s hlavným trénerom ženského družstva Marošom Vikartovským. Vedenie úradujúceho slovenského majstra pristúpilo k zmene napriek tomu, že pod jeho vedením tím v minulej sezóne obhájil domáci titul a prebojoval sa až do finále EHF Európskeho pohára.
Vikartovský prevzal družstvo vlani v novembri. V aktuálnom ročníku Doprastav ligy zaznamenala Iuventa v siedmich stretnutiach päť víťazstiev a dve prehry, pričom jej v tabuľke patrí tretie miesto. Klub však nebol spokojný predovšetkým s predvádzanou hrou.
„V prvom rade by som chcel trénerovi Vikartovskému poďakovať za odvedenú prácu. K odvolaniu trénera došlo na základe našej nespokojnosti hlavne s herným prejavom tímu. Vidíme potenciál zlepšenia. Od zmeny si tak sľubujeme zlepšenie hry a takisto aj impulz do ďalších náročných duelov,“ uviedol na webe Iuventy prezident klubu Patrik Sabov.
Dočasným vedením družstva poverili trénera starších dorasteniek Dušana Daniša. Na lavičke bude v najbližších troch zápasoch - vo štvrtok v Ostrave, v piatok v Zlíne a nasledujúcu stredu doma proti Dunajskej Strede. Podľa Sabova je výber nového hlavného trénera zatiaľ v štádiu riešenia.
Zdroj: SITA.sk - Vikartovský skončil na lavičke Iuventy Michalovce, vedeniu sa nepáčil herný prejav tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ukončenie spolupráce
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