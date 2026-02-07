Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

07. februára 2026

Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone


Tagy: Maďarský premiér Trumpova Rada mieru

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu potvrdil, že sa o dva týždne zúčastní na inauguračnom zasadnutí „Rady mieru“, novej iniciatívy amerického prezidenta



switzerland_davos_trump_70051 676x451 7.2.2026 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu potvrdil, že sa o dva týždne zúčastní na inauguračnom zasadnutí „Rady mieru“, novej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stretnutie sa má konať vo Washingtone.


Hoci bola rada pôvodne predstavená ako orgán dohliadajúci na obnovu Pásma Gazy, jej zakladajúca listina podľa dostupných informácií neobmedzuje jej pôsobenie len na palestínske územia. Kritici upozorňujú, že iniciatíva má ambíciu konkurovať Organizácii Spojených národov (OSN).

Orbán bol aj pri predstavení projektu


Orbán, jeden z najbližších Trumpových spojencov v rámci Európskej únie, sa už minulý mesiac zúčastnil na predstavení projektu vo švajčiarskom Davose.

„O dva týždne sa opäť stretneme vo Washingtone, pretože Rada mieru bude mať svoje inauguračné zasadnutie,“ povedal Orbán počas predvolebného podujatia v meste Szombathely na západe Maďarska.

Vstupné za miliardu dolárov


Stálymi členmi rady sa môžu stať len krajiny, ktoré zaplatia vstupný poplatok vo výške jednej miliardy dolárov. Tento model vyvolal kritiku, že by mohlo ísť o systém „zaplať a rozhoduj“, podobný Bezpečnostnej rade OSN.

Orbán, ktorý je v súčasnosti najdlhšie slúžiacim premiérom v EÚ, zároveň čelí výraznému politickému tlaku pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 12. apríla. Nezávislé prieskumy naznačujú, že opozícia vedená Pétrom Magyarom má náskok, pričom voliči reagujú najmä na stagnujúcu ekonomiku a zhoršujúce sa verejné služby.


Zdroj: SITA.sk - Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Trumpova Rada mieru
