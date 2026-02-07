|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 7.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vanda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. februára 2026
Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone
Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu potvrdil, že sa o dva týždne zúčastní na inauguračnom zasadnutí „Rady mieru“, novej iniciatívy amerického prezidenta
Zdieľať
7.2.2026 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu potvrdil, že sa o dva týždne zúčastní na inauguračnom zasadnutí „Rady mieru“, novej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stretnutie sa má konať vo Washingtone.
Hoci bola rada pôvodne predstavená ako orgán dohliadajúci na obnovu Pásma Gazy, jej zakladajúca listina podľa dostupných informácií neobmedzuje jej pôsobenie len na palestínske územia. Kritici upozorňujú, že iniciatíva má ambíciu konkurovať Organizácii Spojených národov (OSN).
Orbán, jeden z najbližších Trumpových spojencov v rámci Európskej únie, sa už minulý mesiac zúčastnil na predstavení projektu vo švajčiarskom Davose.
„O dva týždne sa opäť stretneme vo Washingtone, pretože Rada mieru bude mať svoje inauguračné zasadnutie,“ povedal Orbán počas predvolebného podujatia v meste Szombathely na západe Maďarska.
Stálymi členmi rady sa môžu stať len krajiny, ktoré zaplatia vstupný poplatok vo výške jednej miliardy dolárov. Tento model vyvolal kritiku, že by mohlo ísť o systém „zaplať a rozhoduj“, podobný Bezpečnostnej rade OSN.
Orbán, ktorý je v súčasnosti najdlhšie slúžiacim premiérom v EÚ, zároveň čelí výraznému politickému tlaku pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 12. apríla. Nezávislé prieskumy naznačujú, že opozícia vedená Pétrom Magyarom má náskok, pričom voliči reagujú najmä na stagnujúcu ekonomiku a zhoršujúce sa verejné služby.
Zdroj: SITA.sk - Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone © SITA Všetky práva vyhradené.
Hoci bola rada pôvodne predstavená ako orgán dohliadajúci na obnovu Pásma Gazy, jej zakladajúca listina podľa dostupných informácií neobmedzuje jej pôsobenie len na palestínske územia. Kritici upozorňujú, že iniciatíva má ambíciu konkurovať Organizácii Spojených národov (OSN).
Orbán bol aj pri predstavení projektu
Orbán, jeden z najbližších Trumpových spojencov v rámci Európskej únie, sa už minulý mesiac zúčastnil na predstavení projektu vo švajčiarskom Davose.
„O dva týždne sa opäť stretneme vo Washingtone, pretože Rada mieru bude mať svoje inauguračné zasadnutie,“ povedal Orbán počas predvolebného podujatia v meste Szombathely na západe Maďarska.
Vstupné za miliardu dolárov
Stálymi členmi rady sa môžu stať len krajiny, ktoré zaplatia vstupný poplatok vo výške jednej miliardy dolárov. Tento model vyvolal kritiku, že by mohlo ísť o systém „zaplať a rozhoduj“, podobný Bezpečnostnej rade OSN.
Orbán, ktorý je v súčasnosti najdlhšie slúžiacim premiérom v EÚ, zároveň čelí výraznému politickému tlaku pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 12. apríla. Nezávislé prieskumy naznačujú, že opozícia vedená Pétrom Magyarom má náskok, pričom voliči reagujú najmä na stagnujúcu ekonomiku a zhoršujúce sa verejné služby.
Zdroj: SITA.sk - Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe
Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe