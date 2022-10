Vila byty Pri lesíku: Unikátny projekt, ktorý patrí medzi TOP 5 najzaujímavejších stavieb roka 2021

Moderné bývanie, aktívny oddych a kompletná vybavenosť

Bývanie v obciach, mimo ruchu miest, už dávno nie je o ťažkej dopravnej dostupnosti či chýbajúcej občianskej vybavenosti. Čoraz viac Slovákov si v dnešnej dobe pre svoj život vyberá práve dediny, ktoré susedia s väčšími mestami. Ponúkajú totiž komfort, ktorý je v meste náročné nájsť. Niet sa čo čudovať. Ceny nehnuteľností sú v porovnaní s mestom výrazné nižšie, priestor na realizáciu oveľa väčší a kompromisy, ktoré musí kupujúci pri výbere robiť výrazne ubúdajú.Jednou z takýchto lokalít, ktorá sa právom teší obrovskej popularite je aj obec Miloslavov, len 8 kilometrov od Bratislavy, kde vyrástol aj unikátny projekt Vila byty Pri lesíku. Vďaka perfektnej dostupnosti autom po diaľnici D4R7 či pravidelným vlakovým a autobusovým spojením ponúka obyvateľom pohodlný spôsob, ako sa dostať do hlavného mesta. Častokrát rýchlejší ako z jednej mestskej bratislavskej časti do druhej, na opačnej strane mesta. Priamo v lokalite projektu sa nachádza obecná škôlka, čo určite najviac ocenia mladé rodiny, ktoré tak majú svoje ratolesti naozaj na dosah.Miloslavov je plne funkčnou a dobre fungujúcou obcou s kompletnou občianskou vybavenosťou. Okrem škôlky nechýbajú ani potraviny, škola, pošta, reštaurácie či nákupné centrum OC Miloslavov, s prevádzkou Billa a Obvodným oddelením Polície SR. Obec dáva veľkorysý priestor tým, ktorí milujú aktívny oddych a športové vyžitie. Blízke jazerá, hrádza, cyklotrasy, vodné dielo Gabčíkovo, ale aj multifunkčný areál X-BIONIC Sphere očaria jednotlivca, partiu priateľov aj celé rodiny.Plusom, ktorý vám dá len projekt Vila byty Pri lesíku je borovicový háj o veľkosti 27ha. Je možné ho navštevovať bez obmedzení a užiť si tak voľný čas pri venčení psa, bicyklovaní, behaní alebo len pri bežnej prechádzke.Renomovaný developer si dal pri výstavbe projektu Vila byty Pri lesíku skutočne záležať. Na stavbe preto použil iba prvotriedne materiály za dodržania špičkového vyhotovenia prác. Funkčnosť, dizajn a celkové prevedenie projektu ocenil aj časopis Forbes, ktorý ho zaradil medzi TOP 5 najzaujímavejších stavieb roka 2021. "Mierkou aj vybavením sympatické riešenie, adekvátne prostrediu a jeho potenciálnemu rozvoju," povedal o Vila bytoch člen poroty slovenskej národnej súťaže CE ZA AR a architekt Peter Moravčík. Lokalita je obklopená zeleným parkom o rozlohe 1 500 m², vzdialená len kilometer od obchodného centra. Veľkolepá rozloha bytov a rozumné dispozičné riešenie je v projekte samozrejmosťou. V cene bytu má kupujúci parkovacie státie pod domom, ktoré by ste v meste hľadali len márne. Nových obyvateľov rozhodne poteší aj podlahové kúrenie, kvalitné izolácie, plastové okná s trojsklom či zelená strecha. V každom byte sa nachádza aj rekuperačná jednotka, ktorá je trendom posledných rokov a jej prítomnosť zaručí maximálne pohodlie. Okrem výhod v podobe parkovacieho miesta si vlastník bytu užije aj balkón či pivničnú kobku na uschovanie tých najdôležitejších vecí.Prvá fáza Vila bytov Pri lesíku bola nielen pre odborníkov príjemným prekvapením. Preto nie je uvedenie 2. fázy žiadnym prekvapením. Spokojní majitelia, ktorí si už teraz užívajú moderné bývanie v príjemnom prostredí Miloslavova sa už čoskoro môžu tešiť na nových susedov a priateľov. Kolaudácia je naplánovaná na apríl 2023 a jej dokončenie na jún toho istého roku. Vila byty Pri lesíku sa tak môžu stať aj pre vás domovom, do ktorého sa budete radi vracať, a v ktorom budete radi vítať svojich blízkych, rodinu a priateľov.