USA obvinili cudzincov pre posielanie vojenskej techniky do Ruska, ide o dva prípady

Dva separátne prípady

Pašovanie brúsky

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Americké ministerstvo spravodlivosti v stredu oznámilo obvinenia voči takmer desiatke ľudí a dvom spoločnostiam v súvislosti s nelegálnymi projektmi zameranými na posielanie vojenskej technológie do Ruska, pričom niektorá pochádzala z bojísk na Ukrajine.Niektorí z obžalovaných sa tiež pokúsili poslať „technológiu šírenia jadrových zbraní“ do Ruska, ale tá bola zadržaná skôr, ako dorazila, uviedlo tiež ministerstvo. Informuje o tom televízia CNN.Obvinenia sú rozdelené vo dvoch separátnych prípadoch, ktoré zahŕňajú dve odlišné schémy na presun zbrojnej technológie a iného tovaru do Ruska.Jeden sa týka piatich Rusov a dvoch ropných maklérskych spoločností z Venezuely, ktorí sú obvinení zo zriadenia siete schránkových firiem na nelegálne posielanie americkej vojenskej technológie do Ruska a miliónov barelov venezuelskej ropy do Ruska a čínskym kupcom, aby sa vyhli americkým sankciám.V druhej obžalobe, na ktorej USA spolupracovali s Lotyšskom, sú obvinení traja Lotyši a jeden Ukrajinec žijúci v Estónsku, ktorí sú obvinení zo sprisahania za účelom pašovania vysoko precíznej brúsky vyrobenej v USA jednotlivcom v Rusku.Toto zariadenie má podľa ministerstva spravodlivosti uplatnenie „v programoch šírenia jadrových zbraní a obrany“.