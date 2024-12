Vinicius Junior sa stal hráčom roka 2024 podľa FIFA

Brazílčan Vinicius Junior sa stal Hráčom roka 2024 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Realu Madrid vyhral so svojim klubom v minulej sezóne Ligu majstrov i španielsku La Ligu, v ankete triumfoval premiérovo a ako prvý Brazílčan od roku 2007. Vinicius získal 48 bodov a predstihol španielskeho stredopoliara Rodriho (43 b - Manchester City) a anglického útočníka Judea Bellinghama (37 b - Real Madrid).





Dvadsaťštyriročný krídelník pôsobí v Reale Madrid od roku 2018. Práve v ten rok išlo naposledy ocenenie hráčovi "bieleho baletu", a to chorvátskemu stredopoliarovi Lukovi Modričovi. Viniciusa zároveň vyhlásili za najlepšieho hráča minulého ročníka Ligy majstrov. Spolu s tímom spôsobil kontroverziu pred tohtoročných odovzdávaním Zlatej lopty. On ani Real Madrid sa na slávnosti nezúčastnili, keďže ešte pred ňou unikla informácia o neskoršom laureátovi Rodrim. V spomínanom roku 2007 vyhral anketu Viniciusov krajan Kaká."Veľmi pekne vám ďakujem. Neviem, kde začať. Nikdy som si nemyslel, že sa sem dostanem. Vyrastal som vo svete chudoby, organizovaného zločinu. Toto venujem všetkým deťom, ktoré vyrastajú v podobných podmienkach. Ďakujem mojej rodine, klubu, spoluhráčom i trénerovi Carlovi Ancelottimu. Všetci mi pomohli splniť si môj sen. Dúfam, že budem v Madride ešte veľa rokov, pretože je to najlepší klub na svete," uviedol v ďakovnej reči Vinicius.Hráčkou roka je Španielka Aitana Bonmatiová, stredopoliarka získala s Barcelonou treble a s reprezentáciou triumfovala v Lige národov. Zisk ocenenia FIFA obhájila jednoznačne s 52 bodmi. Za ňou sa umiestnili Zambijčanka Barbra Bandová (39 b) a Caroline Grahamová Hansenová z Nórska (37). Najlepším brankárom sa stal Argentínčan Emiliano Martinez - s národným tímom vyhral turnaj Copa America. Najlepšiu trojku doplnili Brazílčan Ederson z Manchestru City a Unai Simon zo Španielska (Athletic Bilbao).Slávnostný galavečer sa bežne koná v januári, tento rok však FIFA prekvapivo oznámila decembrový termín v len jednodňovom predstihu. V stredu je v Dauhe na programe finále Interkontinentálneho pohára FIFA, v ktorom sa stretne Real Madrid s mexickým CF Pachuca. Dátum je symbolicky presne dva roky po finále predošlých MS medzi majstrovskou Argentínou a Francúzskom. Anketa sa deviatykrát uskutočnila pod názvom The Best FIFA Football Awards. Slávnostný galavečer sa konal v katarskej Dauhe a jeho priebehom sprevádzali americká futbalistka Samantha Johnsonová a moderátorka Cristina Gullonová.Poctu pre najlepšieho trénera si vyslúžil Carlo Ancelotti, ktorý priviedol Real Madrid k titulu v Lige majstrov i La Lige. Prestížnu súťaž vyhral po piaty raz a tretíkrát s "bielym baletom" po rokoch 2014 a 2022. Predošlé dva triumfy dosiahol začiatkom milénia s AC Miláno. Lodivod predstihol v hlasovaní s 26 bodmi Xabiho Alonsa (22 b), ktorý priviedol Bayer Leverkusen k premiérovému nemeckému titulu a ukončil 11-ročnú dominanciu Bayernu Mníchov. O jedenásť bodov menej mal Luis de la Fuente, ktorý priviedol Španielov k európskemu titulu.Najkrajší gól podľa hlasujúcich zástupcov médií, fanúšikov, trénerov a kapitánov národných tímov strelil Argentínčan Alejandro Garnacho z Manchestru United. Vsietil ho v zápase Premier League na pôde Evertonu (4:0), keď predviedol nožničky a loptu poslal obaľovačkou do pravého horného rohu.Najlepšou trénerkou ženského tímu sa stala Emma Hayesová, ktorá triumfovala s Chelsea v najvyššej anglickej súťaži a s americkou reprezentáciou získala zlatú medailu na OH v Paríži. Cenu pre najlepšiu brankárku si odniesla práve členka zlatého olympijského družstva Alyssa Naeherová. Prvou laureátkou ocenenia Marta za najkrajší gól v podaní futbalistky sa stala práve Brazílčanka Marta, podľa ktorej je samotné ocenenie pomenované.Cenu Fair play získal Brazílčan Thiago Maia za záchranu ženy počas záplav v Brazílii. Najlepším fanúšikom je osemročný chlapec Guilherme Gandra, podporovateľ klubu Vasco de Gama, ktorý trpí chorobu motýlích krídel. Počas hospitalizácie sa zoznámil s Gabrielom Pecom, ktorý v tom čase pôsobil v brazílskom tíme. V auguste 2023 sa Gandra zoznámil so zvyškom Vasca a vybrali ho ako maskota na jeden z duelov.

Laureáti The Best FIFA Football Awards 2024:



Hráč: Vinicius Junior



Tréner: Carlo Ancelotti



Trénerka ženského tímu: Emma Hayesová



Najlepší brankár: Emiliano Martinez



Najlepšia brankárka: Alyssa Naeherová



Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól: Alejandro Garnacho



Ocenenia Marta za najkrajší gól v podaní futbalistky: Marta



Cena Fair Play: Thiago Maia



Cena pre najlepšieho fanúšika: Guilherme Gandra



Jedenástka roka FIFA/FIFPro 2024: Emiliano Martinez (Aston Villa) - Dani Carvajal, Antonio Rüdiger (obaja Real Madrid), Ruben Dias (manchester City), William Saliba (Arsenal) - Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid) - Lamine Yamal (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)







Vinicius Junior (Braz.):



dátum narodenia: 12. júla 2000 v Sao Goncalo (24 rokov)



výška: 176 cm



pozícia: útočník



číslo na drese: 7



klubová kariéra: Real Madrid (od 2018), Flamengo (2017-2018)



reprezentácia 37 zápasov/5 gólov



úspechy: 3x majster Španielska, 1x víťaz Copa del Rey, 2x víťaz španielskeho Superpohára, 2x víťaz Ligy majstrov, 2x víťaz Superpohára UEFA, 2x víťaz MS klubov, 1x najlepší hráč Ligy majstrov 2023/24







Víťazi ankety Hráč roka podľa FIFA, ôsmykrát pod názvom "The Best FIFA Football Awards" (2010 až 2015 Zlatá lopta FIFA):



2024: 1. Vinicius Junior



2023: 1. Lionel Messi, 2. Erling Haaland, 3. Kylian Mbappe



2022: 1. Lionel Messi, 2. Kylian Mbappe, 3. Karim Benzema



2021: 1. Robert Lewandowski, 2. Lionel Messi, 3. Mohamed Salah



2020: 1. Robert Lewandowski, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi



2019: 1. Lionel Messi, 2. Virgil van Dijk, 3. Cristiano Ronaldo



2018: 1. Luka Modrič, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Mohamed Salah



2017: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Neymar



2016: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann



2015: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Neymar



2014: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Manuel Neuer



2013: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Franck Ribery



2012: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo 3. Andres Iniesta



2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez



2010: 1. Lionel Messi, 2. Andres Iniesta, 3. Xavi Hernandez



2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez



2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Fernando Torres



2007: 1. Kaka, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo



2006: 1. Fabio Cannavaro, 2. Zinedine Zidane, 3. Ronaldinho



2005: 1. Ronaldinho, 2. Frank Lampard, 3. Samuel Eto'o



2004: 1. Ronaldinho, 2. Thierry Henry, 3. Andrij Ševčenko



2003: 1. Zinedine Zidane, 2. Thierry Henry, 3. Ronaldo



2002: 1. Ronaldo, 2. Oliver Kahn, 3. Zinedine Zidane



2001: 1. Luis Figo, 2. David Beckham, 3. Raul



2000: 1. Zinedine Zidane, 2. Luis Figo, 3. Rivaldo



1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta



1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Šuker



1997: 1. Ronaldo, 2. Roberto Carlos, 3. Dennis Bergkamp a Zinedine Zidane



1996: 1. Ronaldo, 2. George Weah, 3. Alan Shearer



1995: 1. George Weah, 2. Paolo Maldini, 3. Jürgen Klinsmann



1994: 1. Romario, 2. Christo Stoičkov, 3. Roberto Baggio



1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romário, 3. Dennis Bergkamp



1992: 1. Marco Van Basten, 2. Christo Stoičkov, 3. Thomas Hässler



1991: 1. Lothar Matthäus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gary Lineker







Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól roka:



2024: Alejandro Garnacho (Arg./Manchester United)



2023: Guilherme Madruga (Braz./Botafogo-SP)



2022: Marcin Oleksy (Poľ./Warta Poznaň)



2021: Erik Lamela (Arg./Tottenham Hotspur)



2020: Son Heung-min (Kór. rep./Tottenham Hotspur)



2019: Dániel Zsóri (Maď./Debrecín)



2018: Mohamed Salah (Egypt/FC Liverpool)



2017: Olivier Giroud (Fr./FC Arsenal)



2016: Faiz bin Subri (Malaj./Penang FA)



2015: Wendell Lira (Braz./Goianesia)



2014: James Rodriguez (Kol./Real Madrid)



2013: Zlatan Ibrahimovič (Švéd./Švédsko)



2012: Miroslav STOCH (SR/Fenerbahce Istanbul)



2011: Neymar (Braz./FC Santos)



2010: Hamit Altintop (Tur./Bayern Mníchov)



2009: Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)