Shiffrinová sa možno v tejto sezóne nevráti, má komplikácie

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová možno už nezasiahne do prebiehajúcej sezóny Svetového pohára, ak bude jej rekonvalescencia naďalej komplikovaná. Dvadsaťdeväťročná Američanka, držiteľka rekordných 99 víťazstiev vo SP, uviedla, že vzhľadom na ťažkosti spôsobené pádom na pretekoch a následnej operácii je dátum jej návratu nejasný.





"Myslím si, že ak by všetko išlo podľa plánu, môj návrat v tejto sezóne by bol reálny. Závisí to len od toho, ako budem napredovať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Ak by nastali komplikácie, je možné, že sa v tejto sezóne na svahy nevrátim. Takéto zranenia sú v našom športe vzácne," citovala Shiffrinovú agentúra DPA.Američanka spadla v obrovskom slalome v Killingtone 30. novembra, keď útočila na svoj stý triumf. Pri páde utrpela vážne svalové zranenie a poranenie brušnej steny pravdepodobne od lyžiarskej palice. V plnej rýchlosti zachytila hranu lyže a narazila do ochrannej siete, pričom zostala ležať niekoľko minút, kým ju odviezli na vyšetrenie. Vo štvrtok podstúpila malý operačný zákrok, v súčasnosti sa zotavuje vo svojom dome v Colorade.