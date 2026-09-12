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12. septembra 2026
Návrat na univerzity aj do kancelárií: Kedy vám tablet s klávesnicou ušetrí viac energie než klasický počítač
Začiatok akademického roka a návrat do pracovného tempa otvárajú otázku digitálnej výbavy. HONOR MagicPad 4 ukazuje, ako nekompromisný hardvér a prepracovaný systém menia zaužívané návyky pri štúdiu aj kreatívnej práci.
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Každoročný september so sebou prináša rovnakú dilemu pre tisíce vysokoškolákov, pedagógov aj digitálnych tvorcov: aké zariadenie si zbaliť na celodenný maratón prednášok, seminárov či pracovných stretnutí. Tradičné notebooky majú na trhu svoje nespochybniteľné miesto. Pre technické odbory, programátorov či používateľov vyžadujúcich špecifický desktopový softvér zostávajú ideálnou voľbou.
Mnoho ľudí však nosí ťažký prenosný počítač len zo zvyku, hoci ich reálna pracovná náplň zahŕňa písanie textov, prácu s tabuľkami, čítanie skrípt, prezentácie či rýchlu úpravu fotiek a videí. Pre túto širokú skupinu používateľov dnes moderné tablety predstavujú oveľa prirodzenejšie a efektívnejšie riešenie, na ktoré mnohí pri výbere ani nepomyslia.
Kombinácia štíhleho dotykového tabletu, magnetickej klávesnice a dotykového pera prináša do každodenného fungovania slobodu pohybu. Zariadenie s hrúbkou len niekoľko milimetrov váži zlomok toho, čo bežný notebook s nabíjacím adaptérom, a v batohu nezaberie takmer žiadne miesto. Na prednáške poslúži ako klasický notebook na rýchle písanie poznámok, no o minútu neskôr sa premení na digitálny zošit, čítačku skrípt alebo skicár. Podstatný rozdiel spočíva aj vo výdrži – kým prenosný počítač po niekoľkých hodinách intenzívnej záťaže vyžaduje hľadanie voľnej elektrickej zásuvky, prémiový tablet spoľahlivo zvládne celý deň v teréne a energiu doplní rovnako svižne ako smartfón.
Prostredie pre prácu a multitasking
Predstava, že tablet slúži iba na pozeranie filmov a surfovanie po webe, patrí minulosti. Vďaka možnostiam systému MagicOS 10 sa z neho stáva praktická mobilná kancelária. Používatelia majú k dispozícii multitasking s viacerými oknami bežiacimi súčasne, intuitívnu správu súborov aj jednoduché prispôsobenie pracovnej plochy tak, ako sú zvyknutí z bežného počítača.
Bez akýchkoľvek prekážok tu fungujú štandardné nástroje ako Microsoft Word či Excel, ktoré poslúžia na písanie seminárnych prác, tvorbu prehľadných tabuliek aj analýzu dát. Kreatívci a tvorcovia obsahu v teréne bez zaváhania rozbehnú aplikácie ako Adobe Lightroom na vyvolanie a retuš surových záberov, Canvu na grafické návrhy a prezentácie či CapCut na okamžitý strih a export videa priamo na mieste udalosti.
Študenti a prednášajúci ocenia plynulú prácu so stylusom, ktorý umožňuje písať ručné poznámky priamo do PDF skrípt, zvýrazňovať kľúčové pasáže alebo rýchlo načrtnúť schému s okamžitou odozvou pera. Nástroje Magic Portal a Magic Capsule navyše odstraňujú zbytočné kopírovanie – stačí označiť text, graf či obrázok a jednoduchým potiahnutím prsta ho presunúť priamo do rozpracovaného dokumentu alebo prezentácie.
3K displej a najvýkonnejší čipset
Túto filozofiu všestranného pracovného nástroja zosobňuje vlajkový tablet HONOR MagicPad 4, ktorý na slovenskom trhu cieli na používateľov hľadajúcich technologickú výbavu bez kompromisov. Ústredným prvkom zariadenia je 12,3-palcový OLED panel s jemným rozlíšením 3000 x 1920 pixelov. Vďaka vernému podaniu farieb, hlbokej čiernej a vysokej obnovovacej frekvencii poskytuje precízne podmienky nielen na dlhé čítanie a písanie textov, ale aj na detailnú prácu s grafikou či strih videa vo vysokom rozlíšení.
Srdcom tabletu je procesor Snapdragon 8 Gen 5, ktorý patrí medzi najvýkonnejšie mobilné čipsety súčasnosti. V kombinácii s 12 GB operačnej pamäte a 256 GB interným úložiskom poskytuje výkonnostnú rezervu, ktorá prekonáva mnohé bežné notebooky. Systém reaguje okamžite aj pri súčasnom behu viacerých náročných aplikácií. O celodennú mobilitu sa stará batéria s kapacitou 10 000 mAh, ktorej sekunduje 66W rýchle nabíjanie. Používatelia tak nemusia plánovať deň podľa dostupnosti zástrčiek v prednáškových sálach a v prípade potreby doplnia energiu na ďalšie hodiny práce za pár minút.
Cena a dostupnosť na trhu
HONOR MagicPad 4 je na slovenskom trhu dostupný za odporúčanú cenu 869 eur. Pre náročných vysokoškolákov, pedagógov, mobilných manažérov a digitálnych tvorcov predstavuje investíciu do pracovného nástroja, ktorý odľahčí každodennú batožinu a v jednom štíhlom tele spojí 3K OLED displej, vlajkový výpočtový výkon a celodennú výdrž na prácu aj tvorbu obsahu.
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