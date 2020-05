Virgin Orbit odložila prvý let rakety LauncherOne, jeden zo senzorov sa „vzpiera“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2020 - Spoločnosť Virgin Orbit Richarda Bransona odložila pre technický problém prvý let rakety LauncherOne, ktorý bol naplánovaný na nedeľu. Spoločnosť na sociálnych médiách oznámila, že sa "vzpiera" jeden zo senzorov stroja, a tak raketu zbavujú paliva, aby tento menší problém mohli riešiť.Záložný termín pre let je v pondelok ráno, informuje agentúra AP s tým, že zatiaľ však firma neoznámila, aké sú jej upravené plány týkajúce sa letu.Raketu nesúcu model satelitu by mal z letiska v kalifornskom Mojave vyniesť Boeing 747, ktorý ju bude mať pripevnenú pod krídlom. Lietadlo s ňou poletí ponad Tichý oceán, kde ju vypustí. O pár sekúnd na to by sa mal zapnúť motor rakety a vyniesť ju na nízku obežnú dráhu Zeme.Virgin Orbit je sesterská firma spoločnosti Virgin Galactic. Tá sa zameriava na vesmírnu turistiku a pripravuje sa na suborbitálne lety s pasažiermi ponad Nové Mexiko.